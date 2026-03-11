Vasco esboça a virada, mas perde a sétima seguida no NBB

Apesar dos 20 pontos de Mathias, cestinha da partida, o Vasco sofreu nova derrota no NBB. Na noite desta quarta-feira, o time foi superado pelo Caxias, fora de casa, por 71 a 69.

Preciso no ataque, o time gaúcho venceu os dois primeiros quartos por 22/15 e 25/20, chegando a abrir 15 pontos de vantagem. O Vasco buscou a reação, e venceu os terceiro (16/12) e quarto (18/12) períodos, mas não foi o suficiente para fazer as pazes com a vitória.



Vasco volta à quadra no sábado

Com mais essa derrota, a sétima seguida, o time do técnico Cassio Santos volta à quadra no sábado, às 16h, em São Januário, contra o Osasco. O último triunfo do elenco foi em dois de fevereiro, contra o Pato, fora de casa: 84 a 75.

Abaixo, a sequência atual de derrotas do elenco:



Brasília 84 x 61 Vasco

Vasco 72 x 74 São José

Vasco 70 x 90 Bauru

Vasco 80 x 85 Franca

Rio Claro 77 x 74 Vasco

União Corinthians 77 x 66 Vasco

Caxias do Sul 71 x 69 Vasco

Nas outras partidas do NBB nesta quarta, o Brasília derrotou o Basquete Cearense (81/49), e o Bauru ganhou do São José (96/71), ambos como visitantes.

