A classificação do Sesi Franca nas semifinais da Champions League das Americas (BCLA) pode ser confirmada nesta quarta-feira (11). No último duelo, a equipe paulista superou o Minas Tênis Clube por 98 a 90 fora de casa. A vitória deixou o atual vice-líder do NBB a um jogo de garantir a vaga no Final Four do torneio sul-americano.

O próximo duelo já está definido. A partir das 19h40, desta quarta-feira, o Franca defende o mando de quadra contra o Minas que busca levar a decisão para a terceira partida da série. Em caso de vitória dos visitantes, a classificação fica para quinta-feira (12), às 19h10 (de Brasília), ainda no Pedrocão.

Franca venceu o Minas no primeiro jogo das quartas da BCLA (Foto: Minas Tênis Clube)

Mais um brasileiro se mantém vivo na BCLA

O Flamengo iniciou sua caminhada nos playoffs da BCLA com uma vitória que misturou brilhantismo técnico e muito drama. No Maracanãzinho, o Orgulho da Nação venceu o Astros de Jalisco (MEX) por 101 a 99, abrindo 1 a 0 na série de quartas de final. Agora, o time carioca precisa de apenas mais um triunfo no México para garantir vaga no Final Four.

Com o 1 a 0, o Flamengo viaja para o México com a vantagem de decidir a classificação fora de casa. O Jogo 2 acontece em solo mexicano e, caso seja necessário, o Jogo 3 também será disputado na casa do Astros, devido aos critérios de classificação da fase de grupos.

Desempenho do Brasil na fase de grupos

Os dois clubes de melhor campanha de cada Grupo na fase de grupos avançaram às quartas de final – disputadas em séries de "melhor de três". Dos clubes brasileiros, apenas o Franca terminou a etapa na liderança de seu grupo. Apesar disso, o time teve o mesmo número de vitórias do Minas: 4.

A única equipe do Brasil a registrar uma campanha negativa foi o Flamengo. Após seis partidas disputadas, os cariocas venceram apenas duas dos três duelos contra o Obras Sanitárias. O Nacional-URU levou a melhor nas seis oportunidades que tiveram no Grupo D e terminou a fase classificatória invencível.

