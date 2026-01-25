menu hamburguer
NBB

Flamengo encara o Minas e Pinheiros desafia o Franca pelas semis do Super 8

Os quatro melhores do primeiro turno do NBB buscam o título da Copa Super 8

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 25/01/2026
21:30
Atualizado há 1 minutos
Flamengo enfrentou o Mogi pelo NBB no Maracanãzinho (Foto: Juliana Nascimento / CRF)
imagem cameraFlamengo vai enfrentar o Minas Tênis Clube pelo Super 8 no Maracanãzinho (Foto: Juliana Nascimento / CRF)
A Copa Super 8 de 2026 pegou fogo nas quartas de final e agora chega ao seu momento mais crítico. O Flamengo, que superou o São José Basketball por 78 a 74, terá pela frente o seu maior algoz recente: o Minas Tênis Clube. O time mineiro carimbou sua vaga após despachar o Corinthians por 87 a 79.

As duas equipes protagonizaram a final da última edição, onde o Flamengo sagrou-se campeão em um jogo de extremamente equilibrado, vencendo por apenas três pontos de diferença: 64 a 61. O reencontro no Maracanãzinho promete a mesma intensidade defensiva e clima de revanche por parte dos mineiros.

Guilherme Deodato, durante a partida entre Flamengo e São José
Guilherme Deodato, durante a partida entre Flamengo e São José pelo Super 8 (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Na outra chave, o EC Pinheiros provou por que é a "pedra no sapato" dos grandes. Em um clássico paulistano épico com duas prorrogações, o Pinheiros eliminou o Paulistano por 114 a 108. Agora, a jovem equipe da capital recebe o Sesi Franca, que confirmou seu favoritismo ao bater o Brasília Basquete por 90 a 85.

O Minas Tênis Clube venceu o Corinthians nas quartas de final do Super 8 (Foto: Hedgard Moraes / MTC)
O Minas Tênis Clube venceu o Corinthians nas quartas de final do Super 8 (Foto: Hedgard Moraes / MTC)

Os vencedores garantem vaga na grande final, marcada para o próximo sábado (31), e o campeão carimba o passaporte para a Champions League das Américas (BCLA).

O EC Pinheiros venceu o clássico contra o Paulistano e vai enfrentar o Sesi Franca na semifinal do Super 8 (Foto: Ricardo Bufolin / Pinheiros)
O EC Pinheiros venceu o clássico contra o Paulistano e vai enfrentar o Sesi Franca na semifinal do Super 8 (Foto: Ricardo Bufolin / Pinheiros)

Flamengo x Minas Tênis Clube - Maracanãzinho - Rio de Janeiro - 27/01 - 19h (horário de Brasília)
Pinheiros x Sesi Franca - Henrique Villaboim - São Paulo - 28/01 - 20h (horário de Brasília)

O vencedor da Copa Super 8 garante uma vaga direta na próxima edição da Champions League das Américas (BCLA), o principal torneio de clubes do continente.

Sesi Franca vai enfrentar o EC Pinheiros na semifinal da Copa Super 8 (Foto: Divulgação)
Sesi Franca vai enfrentar o EC Pinheiros na semifinal da Copa Super 8 (Foto: Divulgação)

