AO VIVO: Flamengo enfrenta o Minas Tênis Clube pela semifinal do Super 8

Flamengo e Minas reeditam a última final em busca de vaga na decisão

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 27/01/2026
18:30
Atualizado há 2 minutos
Flamengo vence mais uma no NBB. (Foto: PaulaReis/Flamengo)
imagem cameraFlamengo recebe o Minas Tênis Clube no Maracanãzinho pela semifinal da Copa Super 8 (Foto: PaulaReis / Flamengo)
O Flamengo recebe o Minas Tênis Clube no Maracanãzinho pela semifinal da Copa Super 8 nesta terça-feira (27) às 19h00 (horário de Brasília). O confronto é uma reedição direta da final da última temporada, vencida pelo Rubro-Negro por um apertado 64 a 61.

2º Quarto | Flamengo 35 x 48 Minas Tênis Clube

  1. Minas vem explorando bem as falhas do Flamengo no perímetro.
  2. Que jogo vem fazendo o ex-jogador do Flamengo, Jordan Williams.
  3. Daniel Fuzaro veio do banco e vem sendo um dos grandes destaques com 9 pontos.
  4. Minas muito bem na defesa e no ataque.
  5. Gueiros (Flamengo) com bola de três diminui a vantagem do time mineiro na partida

1º Quarto | Flamengo 13 x 27 Minas Tênis Clube

  1. Jordan Williams (9 pontos) foi o destaque do primeiro quarto.
  2. Flamengo: 38% de aproveitamento nos arremessos / Minas Tênis Clube: 63% de aproveitamento nos arremessos.
  3. Flamengo: 22% de aproveitamento nas bolas de três / Minas Tênis Clube: 57% de aproveitamento nas bolas de três.
  4. Flamengo: 3 rebotes / Minas Tênis Clube: 9 rebotes.
  5. Minas dominou todas as estatísticas da parcial.
  6. Primeiro quarto de domínio e controle do time mineiro.
  7. Gui Deodato e Shaq Johnson colocam o Flamengo na partida com duas bolas de três seguidas.
  8. Flamengo com baixíssimo aproveitamento nas bolas de três nesse primeiro quarto. Até o momento são 4 tentativas e nenhum acerto.
  9. Minas ataca muito bem o garrafão rubro-negro.
  10. Gui Deodato para 2 pontos faz os primeiros pontos do Flamengo na partida.
  11. Minas começa os trabalhos na partida com Williams para 3 pontos.
  12. Muitos erros dos dois times nesse início de jogo.
  13. Sobe a bola para o início do primeiro quarto no Maracanãzinho.

Pré-jogo

  • Flamengo e Minas Tênis Clube fizeram a última final da Copa Super 8, onde o rubro-negro carioca saiu vitorioso pelo placar de 64 a 61.
Flamengo vence Mogi no NBB (Foto: Juliana Nascimento/ CRF)
Flamengo recebe o Minas Tênis Clube no Maracanãzinho pela semifinal da Copa Super 8 (Foto: Juliana Nascimento / CRF)

O Flamengo chega à semifinal após bater o São José, enquanto o Minas garantiu sua vaga ao eliminar o Corinthians por 87 a 79. O time mineiro busca a revanche para tentar o bicampeonato, enquanto o Fla quer manter a hegemonia e o mando de quadra para chegar a mais uma decisão.

➡️ Flamengo encara o Minas e Pinheiros desafia o Franca pelas semis do Super 8

Na outra chave, o EC Pinheiros recebe o Sesi Franca no Ginásio Henrique Villaboim. A equipe paulistana carimbou a vaga em um clássico eletrizante contra o Paulistano, decidido em duas prorrogações por 114 a 108. Já o Franca confirmou o favoritismo ao passar pelo Brasília Basquete por 90 a 85.

KTO Minas e Corinthians na disputa de quartas de final da Copa Super 8 (Foto: Hedgard Moraes / MTC)
KTO Minas e Corinthians na disputa de quartas de final da Copa Super 8 (Foto: Hedgard Moraes / MTC)

Além da disputa pelo troféu, as semifinais têm um peso estratégico: o finalista garante vaga direta na próxima edição da Champions League das Américas (BCLA), o principal torneio de clubes do continente.

➡️ Recorde de Gui Deodato, do Flamengo, é batido duas vezes na Copa Super 8
➡️ Gui Deodato e David Jackson mantêm viva a história dos MVPs na Copa Super 8
➡️ Campeão do Super 8 tem vaga na Champions League das Americas garantida

