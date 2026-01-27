AO VIVO: Flamengo enfrenta o Minas Tênis Clube pela semifinal do Super 8

Jordan Williams (9 pontos) foi o destaque do primeiro quarto.

Flamengo: 38% de aproveitamento nos arremessos / Minas Tênis Clube: 63% de aproveitamento nos arremessos.

Flamengo: 22% de aproveitamento nas bolas de três / Minas Tênis Clube: 57% de aproveitamento nas bolas de três.

Flamengo: 3 rebotes / Minas Tênis Clube: 9 rebotes.

Minas dominou todas as estatísticas da parcial.

Primeiro quarto de domínio e controle do time mineiro.

Gui Deodato e Shaq Johnson colocam o Flamengo na partida com duas bolas de três seguidas.

Flamengo com baixíssimo aproveitamento nas bolas de três nesse primeiro quarto. Até o momento são 4 tentativas e nenhum acerto.

Minas ataca muito bem o garrafão rubro-negro.

Gui Deodato para 2 pontos faz os primeiros pontos do Flamengo na partida.

Minas começa os trabalhos na partida com Williams para 3 pontos.

Muitos erros dos dois times nesse início de jogo.