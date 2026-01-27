AO VIVO: Flamengo enfrenta o Minas Tênis Clube pela semifinal do Super 8
Flamengo e Minas reeditam a última final em busca de vaga na decisão
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo recebe o Minas Tênis Clube no Maracanãzinho pela semifinal da Copa Super 8 nesta terça-feira (27) às 19h00 (horário de Brasília). O confronto é uma reedição direta da final da última temporada, vencida pelo Rubro-Negro por um apertado 64 a 61.
Relacionadas
2º Quarto | Flamengo 35 x 48 Minas Tênis Clube
- Minas vem explorando bem as falhas do Flamengo no perímetro.
- Que jogo vem fazendo o ex-jogador do Flamengo, Jordan Williams.
- Daniel Fuzaro veio do banco e vem sendo um dos grandes destaques com 9 pontos.
- Minas muito bem na defesa e no ataque.
- Gueiros (Flamengo) com bola de três diminui a vantagem do time mineiro na partida
1º Quarto | Flamengo 13 x 27 Minas Tênis Clube
- Jordan Williams (9 pontos) foi o destaque do primeiro quarto.
- Flamengo: 38% de aproveitamento nos arremessos / Minas Tênis Clube: 63% de aproveitamento nos arremessos.
- Flamengo: 22% de aproveitamento nas bolas de três / Minas Tênis Clube: 57% de aproveitamento nas bolas de três.
- Flamengo: 3 rebotes / Minas Tênis Clube: 9 rebotes.
- Minas dominou todas as estatísticas da parcial.
- Primeiro quarto de domínio e controle do time mineiro.
- Gui Deodato e Shaq Johnson colocam o Flamengo na partida com duas bolas de três seguidas.
- Flamengo com baixíssimo aproveitamento nas bolas de três nesse primeiro quarto. Até o momento são 4 tentativas e nenhum acerto.
- Minas ataca muito bem o garrafão rubro-negro.
- Gui Deodato para 2 pontos faz os primeiros pontos do Flamengo na partida.
- Minas começa os trabalhos na partida com Williams para 3 pontos.
- Muitos erros dos dois times nesse início de jogo.
- Sobe a bola para o início do primeiro quarto no Maracanãzinho.
Pré-jogo
- Flamengo e Minas Tênis Clube fizeram a última final da Copa Super 8, onde o rubro-negro carioca saiu vitorioso pelo placar de 64 a 61.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O Flamengo chega à semifinal após bater o São José, enquanto o Minas garantiu sua vaga ao eliminar o Corinthians por 87 a 79. O time mineiro busca a revanche para tentar o bicampeonato, enquanto o Fla quer manter a hegemonia e o mando de quadra para chegar a mais uma decisão.
➡️ Flamengo encara o Minas e Pinheiros desafia o Franca pelas semis do Super 8
Na outra chave, o EC Pinheiros recebe o Sesi Franca no Ginásio Henrique Villaboim. A equipe paulistana carimbou a vaga em um clássico eletrizante contra o Paulistano, decidido em duas prorrogações por 114 a 108. Já o Franca confirmou o favoritismo ao passar pelo Brasília Basquete por 90 a 85.
Além da disputa pelo troféu, as semifinais têm um peso estratégico: o finalista garante vaga direta na próxima edição da Champions League das Américas (BCLA), o principal torneio de clubes do continente.
➡️ Recorde de Gui Deodato, do Flamengo, é batido duas vezes na Copa Super 8
➡️ Gui Deodato e David Jackson mantêm viva a história dos MVPs na Copa Super 8
➡️ Campeão do Super 8 tem vaga na Champions League das Americas garantida
- Matéria
- Mais Notícias