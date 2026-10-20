Com portões fechados, Flamengo vence Botafogo no NBB
Rubro-Negro saiu superior por 81 a 71 no Tijuca Tênis Clube
Nesta terça-feira (20), o Flamengo venceu o Botafogo por 81 a 71 pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A partida, anteriormente marcada para o Maracanãzinho às 20h30 (de Brasília), foi adiantada e deslocada para o Tijuca Tênis Clube com portões fechados. A razão foi a decisão de Vasco x Boca Juniors, pela semifinal do Maracanã, acontecer no Maracanã, às 21h30.
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Após estrear com derrota, o Flamengo saiu vitorioso no NBB pela primeira vez. Já para o Botafogo, o duelo marcou o primeiro compromisso na competição. Com o elenco reformulado, o Alvinegro esteve em desvantagem durante toda a partida. O Rubro-Negro, por sua vez, dominou o clássico e manteve uma margem de pelo menos duas posses de bola na maior parte do confronto.
Ruan foi o cestinha do confronto, com 20 pontos. Pelo Botafogo, Vini Chagas foi o destaque ofensivo, somando 17 pontos. O Flamengo ocupa a sexta posição da tabela, enquanto o Alvinegro ainda busca pontuar no NBB 2026/27.
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Próximos compromissos
O Flamengo só retorna às quadras no dia 30 de outubro, quando recebe o Caxias do Sul no Maracanãzinho. Já o Botafogo tem compromisso neste sábado (24/10), às 18h (de Brasília), quando enfrenta o Pato Basquete, em Pato Branco (PR).
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