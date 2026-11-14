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Jogo do Cruzeiro é adiado no NBB por temporal em Belo Horizonte

Raposa vencia a Unifacisa por 66 a 65 quando a partida foi suspensa por goteiras no ginásio

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 01:12
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogador do Cruzeiro, uniforme azul, realiza arremesso em quadra contra Unifacisa; torcedores e banners do NBB ao fundo.
Queirós arremessa em Cruzeiro x Unifacisa pelo NBB 2026/27 (Foto: Reprodução/X @cruzeirobasquete)

O duelo entre Itatiaiuçu Cruzeiro e Unifacisa, válido pelo Novo Basquete Brasil (NBB) 2026/27, precisou ser adiado devido às goteiras provocadas pela forte chuva que atingiu Belo Horizonte (MG) na noite desta sexta-feira (13). A partida acontecia no Ginásio Dona Salomé, no bairro Ouro Preto, e totalizou mais de uma hora de paralisação antes da decisão pela remarcação.

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As goteiras formadas no teto do ginásio deixaram a quadra em condições impróprias para a disputa, forçando a interrupção do confronto no quarto período, a pouco mais de seis minutos do estouro do cronômetro. O placar marcava 66 a 65 para o Cruzeiro.

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A arbitragem chegou a autorizar o reinício da partida depois de 30 minutos. No entanto, logo no primeiro lance, o ala-armador Elijah Weaver, do Unifacisa, escorregou sozinho próximo ao garrafão. O jogador americano permaneceu no chão, demonstrando fortes dores na região da virilha. Foram necessários menos de 10 segundos com a bola em jogo para que o duelo voltasse a ser paralisado.

Às 22h50, mais de três horas depois de a bola subir no Dona Salomé, foi comunicado o adiamento da partida. A Liga Nacional de Basquete (LNB) ainda vai definir quando serão disputados os 6 minutos e 28 segundos restantes do confronto.

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Jogador do São José Paulistano (nº 24, amarelo) faz layup durante jogo da NBB, cercado por adversários vermelhos.
Derick tenta bandeja em São José x Paulistano pelo NBB 2026/27 (Foto: Divulgação/NBB)

No outro duelo da noite, o São José derrotou o Paulistano por 79 a 65, no Ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos (SP). O pivô Scheuer, cestinha com 27 pontos e autor de dez rebotes, comandou o terceiro triunfo da equipe do interior paulista no campeonato. O resultado levou o time da casa à 11ª posição.

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