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Por um ponto, Flamengo é derrotado na Liga Sul-Americana de Basquete

Rubro-Negro perde por 84 a 83 para o Brasília e deixa tudo em aberto na última rodada da fase de grupos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 22:18
Atualizado há 1 minutos
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Jogador do Flamengo driblando a bola na Liga Sul-Americana de Basquete em Brasília.
Negrete conduz a bola em Flamengo x Brasília pela Liga Sul-Americana (Foto: Reprodução/Instagram @timeflamengo)

Após estrear com vitória na Liga Sul-Americana de Basquete, em Medellín, na Colômbia, o Flamengo sofreu sua primeira derrota neste sábado (14), para o Brasília. Em partida válida pela segunda rodada do Grupo F, os Extraterrestres venceram no detalhe, por 84 a 83, mantendo as chances de classificação para a próxima fase em aberto. Com o resultado, ambos os times brasileiros somam uma vitória e um revés na competição.

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O duelo começou com vantagem pelo lado rubro-negro, que levou o primeiro quarto por 20 a 15. No segundo período, o Brasília reagiu com uma parcial de 29 a 11, indo para o intervalo com 44 a 31 no placar. Na volta, o Flamengo anotou 35 pontos contra 21 do adversário, assumindo a liderança por 66 a 65 ao fim do terceiro quarto.

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A equipe do Distrito Federal conseguiu retomar o controle do jogo no último quarto, vencendo a parcial por 19 a 17 e fechando o marcador com um ponto de diferença. Os 16 turnovers pesaram contra o Flamengo, que cometeu sete erros a mais que o rival, apesar de ter dominado os rebotes (44 a 34).

O ala Kevin Crescenzi terminou como cestinha da partida, com 18 pontos. Pelo Brasília, também se destacaram Jeantal Cylla, com 15; Matheus Santos, com 14; e Paulo Barbosa, com 11.

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O principal pontuador do Flamengo foi o armador Yago Santos, que somou 17 acertos, além de cinco assistências. Didi Louzada, com 16 pontos, e Luis Montero, que alcançou um duplo-duplo com 15 pontos e 16 rebotes, também contribuiram com suas atuações.

Na estreia do Grupo F, o Flamengo havia vencido o Paisas, da Colômbia, por 104 a 71, enquanto o Brasília vinha de derrota apertada para o Boca Juniors, da Argentina, por 76 a 74.

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A última rodada da fase de grupos será disputada neste domingo (15), com o Flamengo enfrentando o Boca, às 18h10 (de Brasília) e o Brasília jogando contra o Paisas às 21h40. Os dois melhores times da chave avançam para o Final Four da Liga Sul-Americana.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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