Mogi supera São José e vence a sexta seguida no NBB
Partida disputada no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, terminou com triunfo do visitante por 86 a 66
Nesta segunda-feira (16), o Mogi chegou à sua sexta vitória seguida no Novo Basquete Brasil (NBB) 2026/27. No ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, os visitantes começaram abaixo, mas se recuperaram após o intervalo e venceram o São José por 86 a 66.
Payton marcou 19 pontos e foi o cestinha do confronto, ainda que não tenha sido suficiente para sair com o resultado positivo. Pelo lado do Mogi, Georginho foi quem mais contribuiu, com 16 pontos somados.
Com a vitória, o Mogi se mantém na vice-liderança do NBB, enquanto o São José perde posições e passa a ocupar o 13º lugar na classificação. As duas equipes voltam à quadra no próximo domingo (22). O São José recebe o Corinthians às 11h (de Brasília), no ginásio Lineu de Moura. Mais tarde, às 17h (de Brasília), será a vez do Mogi jogar em casa, diante do Paulistano.
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Basquete Cearense bate Cruzeiro pelo NBB
No outro jogo desta segunda-feira (16), quem saiu feliz foi o Basquete Cearense. No Ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte (MG), o time venceu o Cruzeiro por 77 a 73, fora de casa. A equipe celeste começou o duelo em melhor forma, mas viu o adversário crescer e estabelecer domínio.
O Basquete Cearense é o 16º colocado na tabela do NBB, enquanto o Cruzeiro ocupa o 9º lugar. O time do Ceará volta à quadra na sexta-feira (20), contra o Botafogo, às 18h (de Brasília). Já o de Minas enfrenta o Pinheiros na quinta (19), às 20h (de Brasília).
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