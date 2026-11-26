O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (26) a rescisão contratual do armador argentino Franco Baralle. Em comunicado oficial, o clube informou que o encerramento do vínculo aconteceu em comum acordo entre as partes e confirmou que o jogador retornará à Argentina. A saída ocorre poucos dias antes do Final Four da Liga Sul-Americana de Basquete, competição em que o Rubro-Negro busca mais um título continental.

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Na nota, o Flamengo agradeceu ao atleta pelo profissionalismo e pela dedicação durante sua passagem pela equipe. O clube também desejou sucesso ao argentino na sequência da carreira, sem detalhar os motivos que levaram ao encerramento antecipado do contrato.

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Contratado em julho de 2025, após defender o Minas, Baralle chegou à Gávea com a expectativa de fortalecer o setor de armação. Sua trajetória, entretanto, foi prejudicada por um acidente de bicicleta a caminho de um treinamento, em agosto do ano passado. Na ocasião, o jogador fraturou o tornozelo e precisou passar por cirurgia, ficando afastado das quadras por aproximadamente quatro meses.

Após retornar às atividades, o argentino não conseguiu se firmar entre as principais opções da equipe. Na atual edição do Novo Basquete Brasil (NBB), disputou nove partidas, com médias de 3,8 pontos, 1,7 rebote e três assistências por jogo.

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Flamengo se prepara para decisão continental

A saída de Baralle acontece em um momento importante do calendário rubro-negro. Classificado para o Final Four da Liga Sul-Americana, o Flamengo disputará a semifinal da competição no dia 5 de dezembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O adversário será o Nacional, do Uruguai.

Mogi Basquete e Brasília fazem a outra semifinal, também no dia 5. Os vencedores avançam à decisão, marcada para 6 de dezembro, quando será conhecido o campeão continental.

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Com a saída do argentino, Yago Mateus e Alexey Borges aparecem entre as principais opções para a armação do time, comandado por Demétrius Ferracciú, na reta decisiva da temporada.