Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Carioca de Basquete

Rubro-Negro busca o 50º título estadual e o 19º consecutivo; a decisão será no dia 15 de outubro

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 12:06
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Flamengo enfrentou o Mogi pelo NBB no Maracanãzinho (Foto: Juliana Nascimento / CRF)
Flamengo enfrentou o Mogi pelo NBB no Maracanãzinho (Foto: Juliana Nascimento / CRF)

Flamengo e Fluminense vão decidir o Campeonato Carioca de Basquete em um clássico que coloca em quadra duas das principais forças do estado. A partida que define o campeão de 2026 está marcada para 15 de outubro, no Tijuca Tênis Clube.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Flamengo chega à decisão com a possibilidade de alcançar o 50º título carioca e ampliar para 19 a sequência de conquistas consecutivas no estadual. Na campanha deste ano, o Rubro-Negro venceu os dois jogos que disputou na competição, contra Botafogo e Fluminense. Com os resultados, a equipe chega à decisão sem derrotas.

continua após a publicidade

O Fluminense confirmou a classificação para a final ao vencer o Botafogo por 84 a 74, na noite desta quarta-feira (30), no Ginásio João Coelho Netto, em Laranjeiras. Gui Pedra, Edu Marilia e Danilo Penteado foram os cestinhas da partida, com 13 pontos cada. Edu Marilia também terminou o confronto com 13 rebotes, enquanto Davi Rosseto liderou o Fluminense em assistências.

➡️ Seleção Brasileira de basquete homenageia Oscar Schmidt em camisa

yago, do basquete Flamengo
Yago, do basquete Flamengo (Foto: Divulgação: CBB)

➡️ Corinthians abre temporada 2026/27 do NBB; veja tabela

Final em jogo único

A decisão do Campeonato Carioca será disputada em 15 de outubro , no Tijuca Tênis Clube. Diferentemente das partidas anteriores da competição, Flamengo e Fluminense terão apenas um jogo para definir o campeonato estadual.

continua após a publicidade

O confronto também marca o encontro entre o atual campeão e um Fluminense que busca interromper a sequência de títulos do Rubro-Negro no campeonato. Nesta edição, apenas Flamengo, Fluminense e Botafogo participaram do Carioca de Basquete. Com a eliminação do Botafogo, a competição chega à sua última partida com o clássico Fla-Flu definindo o campeão de 2026.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ex-atleta de vôlei de praia, Maria Clara Salgado discursa em pé, em frente ao painel do Prêmio Isabel Salgado

Mais Esportes

Prêmio Isabel Salgado investirá R$ 975 mil em projetos de nove modalidades

Há 2 dias
Botafogo Basquete contratou Ricardo Fischer e repatriou Isaac Thornton

Botafogo

Botafogo Basquete reformula elenco e dá salto de investimento

Há 1 semana
Ricardo Fischer é o novo armador do Botafogo para o NBB

NBB

NBB: Botafogo faz movimento de impacto e acerta contratação de Ricardo Fischer

Há 3 semanas
yago, do basquete Flamengo

NBB

Flamengo terá dois amistosos no Uruguai antes da estreia no NBB

Há 4 semanas
Elinho, do Corinthians, arremessa em jogo do Campeonato Paulista de basquete 2026

NBB

Corinthians abre temporada 2026/27 do NBB; veja tabela

Há 4 semanas
Brasil x Rep Dominicana pelas eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ CBB)

NBB

Brasil busca recuperação contra o México nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Há 1 mês
Mais LANCE!
Seleção brasileira perdeu para a República Dominincana pelas Eliminatórias

Brasil homenageia Oscar, mas perde para os dominicanos nas Eliminatórias

Com expressão de dúvida, Oscar Schmidt olha para o lado e abre as mãos em jogo da Seleção Brasileira de basquete

Seleção Brasileira de basquete homenageia Oscar Schmidt em camisa

Aleksandar Petrovic (Foto: Divulgação / FIBA)

Petrovic mira quartas da Copa do Mundo e exalta evolução do Brasil

Colômbia x Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Divulgação: CBB)

Brasil enfrenta campeão da NBA nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Jogadores da Seleção Brasileira de basquete masculino se cumprimentam na quadra após partida

Invicta, Seleção Brasileira retoma Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete em casa

A brasileira Bella Nascimento conduz a bola durante o duelo contra o México pelo Qualificatório Pré-Olímpico de basquete

Brasil cai no Qualificatório Pré-Olímpico de basquete e busca vaga em 2027

Arte de resultado da Seleção Brasileira feminina de basquete destaca a armadora Bella Nascimento

Brasil vence Argentina e vai à semifinal no Qualificatório do Pré-Olímpico de basquete

Arte de resultado do jogo entre Brasil e Sudão do Sul, pelo Qualificatório para o Pré-Olímpico de Los Angeles 2028, destaca a armadora brasileira Aaliyah Guyton

Brasil tropeça na estreia no Qualificatório do Pré-Olímpico de basquete feminino

Basquete feminino (Foto: Divulgação/ CBB)

Brasil disputa 'atalho' por vaga no Pré-Olímpico de Los Angeles 2028

Jogadoras da Seleção Brasileira de basquete feminino posam para foto após vitória na disputa de terceiro lugar do Sul-Americano

Classificado para a AmeriCup, Brasil vence Colômbia e é bronze no Sul-Americano

Armadora da Seleção Brasileira de basquete feminino, Aaliyah Guyton quica a bola com a mão direita e olha para a esquerda em jogo contra a Argentina pelo Sul-Americano

Brasil é eliminado pela Argentina e vai brigar pelo bronze no Sul-Americano

Jogadoras do Brasil comemoram vaga na Americup de 2027

Brasil supera o Paraguai e garante vaga na Americup feminina

Ala-pivô da Seleção Brasileira feminina de basquete, Sassá Gonçalves segura a bola nas mãos, concentrada, antes de executar lance livre em jogo do Sul-Americano

Brasil é surpreendido pela Venezuela e deixa escapar vaga na AmeriCup feminina

Pivô da Seleção Brasileira feminina de basquete, Lety arremessa do garrafão enquanto é marcada por jogadora do Chile em partida válida pelas eliminatórias da AmeriCupW

Brasil atropela Chile e vence a primeira no Sul-Americano de basquete feminino