Flamengo e Fluminense vão decidir o Campeonato Carioca de Basquete em um clássico que coloca em quadra duas das principais forças do estado. A partida que define o campeão de 2026 está marcada para 15 de outubro, no Tijuca Tênis Clube.

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O Flamengo chega à decisão com a possibilidade de alcançar o 50º título carioca e ampliar para 19 a sequência de conquistas consecutivas no estadual. Na campanha deste ano, o Rubro-Negro venceu os dois jogos que disputou na competição, contra Botafogo e Fluminense. Com os resultados, a equipe chega à decisão sem derrotas.

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O Fluminense confirmou a classificação para a final ao vencer o Botafogo por 84 a 74, na noite desta quarta-feira (30), no Ginásio João Coelho Netto, em Laranjeiras. Gui Pedra, Edu Marilia e Danilo Penteado foram os cestinhas da partida, com 13 pontos cada. Edu Marilia também terminou o confronto com 13 rebotes, enquanto Davi Rosseto liderou o Fluminense em assistências.

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Yago, do basquete Flamengo (Foto: Divulgação: CBB)

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Final em jogo único

A decisão do Campeonato Carioca será disputada em 15 de outubro , no Tijuca Tênis Clube. Diferentemente das partidas anteriores da competição, Flamengo e Fluminense terão apenas um jogo para definir o campeonato estadual.

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O confronto também marca o encontro entre o atual campeão e um Fluminense que busca interromper a sequência de títulos do Rubro-Negro no campeonato. Nesta edição, apenas Flamengo, Fluminense e Botafogo participaram do Carioca de Basquete. Com a eliminação do Botafogo, a competição chega à sua última partida com o clássico Fla-Flu definindo o campeão de 2026.