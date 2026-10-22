Brasília vence Corinthians pela estreia no NBB 2026/27
Partida disputada no Ginásio Nilson Nelson terminou em 104 a 92
Nesta quinta-feira (22), o Brasília superou o Corinthians em seu jogo de estreia na temporada 2026/27 do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida disputada no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, terminou em 104 a 92. Com o resultado, a equipe paulista chega a duas derrotas em dois jogos no campeonato.
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O ala/pivô Martín Fernandez, do Brasília, foi o cestinha da partida, com 26 pontos. Logo atrás, ficou o ala norte-americano Jeantal Cylla, com 24. Pelo lado do Corinthians, quem desempenhou melhor foi o armador Tiago Faria, que somou 22 pontos.
O time paulista começou a partida bem no ataque, mas encontrou dificuldades para conter as bolas de três do Brasília. Após chegar ao intervalo, perdendo por apenas um ponto (46 a 45), o Corinthians viu os donos da casa retomarem o controle no terceiro quarto.
Na etapa final, a equipe alvinegra tentou reagir e chegou a reduzir a diferença, mas não conseguiu frear o aproveitamento ofensivo do adversário. Com 15 cestas de três pontos convertidas, o Brasília venceu por 104 a 92.
Próximos compromissos
O Brasília volta à quadra neste sábado (24), contra o Paulistano, às 11h15 (de Brasília). Já o Corinthians enfrenta o Franca na próxima segunda-feira (26), às 20h (de Brasília).
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Outros resultados desta quinta (22) no NBB:
- Basquete Cearense 63 x 98 Pinheiros
- União Corinthians 71 x 88 Minas
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