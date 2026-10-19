No Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, o Sesc RJ Flamengo venceu o Barueri em um tranquilo 3 sets a 0 na estreia da Superliga feminina de vôlei 2026/27. As parciais da partida foram 25/19, 25/21 e 25/14. Outros dois duelos agitaram a primeira rodada da competição mais importante do calendário nacional nesta segunda-feira (19).

Com Tifanny à disposição, o Osasco, fora de casa, venceu o Brasília também em sets diretos, tendo dificuldade apenas na primeira parcial, terminada em 26 a 24. As outras duas foram fechadas em 25 a 13. A oposta transgênero foi liberada para a estreia na Superliga após a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) cumprir a decisão da Justiça da última sexta-feira (16). O julgamento previamente marcado para esta segunda foi adiado para a próxima sexta (23), no qual a entidade buscará reverter a decisão.

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Já no outro jogo do dia, o Sesi Bauru bateu o Mackenzie em mais um 3 a 0, nas parciais 25/22, 25/22 e 25/18. A partida foi disputada na Arena Paulo Skaf, casa da equipe paulista.

Sesi Bauru na estreia da Superliga feminina de vôlei 2026/27 (Foto: Felipe Wiira - SESI/SP)

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Confira os resultados e a agenda* da 1ª rodada da Superliga:

Sábado (17/10)

Minas 3 x 2 Brusque (25/19, 25/22, 21/25, 17/25 e 17/15)

Segunda-feira (19/10)

Osasco 3 x 0 Brasília (26/24, 25/23 e 25/13)

Terça-feira (20/10)

Fluminense x Londrina - 18h30

Praia Clube x Pinheiros - 21h

*Horários de Brasília

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