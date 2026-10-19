Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Sesc Flamengo estreia com vitória na Superliga; veja resultados

Outros dois jogos marcaram a primeira rodada da competição nesta segunda-feira (19)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 23:34
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google

No Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, o Sesc RJ Flamengo venceu o Barueri em um tranquilo 3 sets a 0 na estreia da Superliga feminina de vôlei 2026/27. As parciais da partida foram 25/19, 25/21 e 25/14. Outros dois duelos agitaram a primeira rodada da competição mais importante do calendário nacional nesta segunda-feira (19).

Com Tifanny à disposição, o Osasco, fora de casa, venceu o Brasília também em sets diretos, tendo dificuldade apenas na primeira parcial, terminada em 26 a 24. As outras duas foram fechadas em 25 a 13. A oposta transgênero foi liberada para a estreia na Superliga após a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) cumprir a decisão da Justiça da última sexta-feira (16). O julgamento previamente marcado para esta segunda foi adiado para a próxima sexta (23), no qual a entidade buscará reverter a decisão.

continua após a publicidade

Já no outro jogo do dia, o Sesi Bauru bateu o Mackenzie em mais um 3 a 0, nas parciais 25/22, 25/22 e 25/18. A partida foi disputada na Arena Paulo Skaf, casa da equipe paulista.

Sesi Bauru na estreia da Superliga feminina de vôlei 2026/27
Sesi Bauru na estreia da Superliga feminina de vôlei 2026/27 (Foto: Felipe Wiira - SESI/SP)

➡️ Aposta em estrangeiras e destaques da Seleção: os principais reforços da Superliga 2026/27

Confira os resultados e a agenda* da 1ª rodada da Superliga:

Sábado (17/10)

  • Minas 3 x 2 Brusque (25/19, 25/22, 21/25, 17/25 e 17/15)

Segunda-feira (19/10)

  • Osasco 3 x 0 Brasília (26/24, 25/23 e 25/13)

Terça-feira (20/10)

  • Fluminense x Londrina - 18h30
  • Praia Clube x Pinheiros - 21h

*Horários de Brasília

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Praia Clube, Sesc Flamengo e mais: como chegam os favoritos da Superliga de vôlei?
➡️ Gabi Guimarães e Julia Bergmann disputam título no vôlei italiano
➡️ Para ficar de olho: promessas buscam espaço na Superliga 2026/27

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano

Vôlei

Gabi Guimarães e Julia Bergmann disputam título no vôlei italiano

Há 3 horas
Jogadores da Seleção Brasileira durante tempo técnico, escutando membros da comissão, em jogo contra a China pela VNL; no centro, Fernando Cachopa aparece com um semblante sério

Vôlei

Cachopa revela angústia com críticas de ídolos à Seleção: 'Nó na garganta'

Há 12 horas
Fabi e Alison Mamute no Hall da Fama do Voleibol, em traje formal, posando no palco.

Vôlei

Fabi e Alison 'Mamute' são homenageados no Hall da Fama do vôlei

Há 1 dia
Jogadores do Vôlei Renata, de Campinas, celebram no Campeonato Paulista em quadra diante da torcida.

Vôlei

Campinas bate Suzano em tie-break 'interminável' e é campeão paulista de vôlei

Há 1 dia
Jogadoras do Minas Abel Moda Vôlei em uniforme azul comemorando durante a Superliga de vôlei

Vôlei

Minas sofre, mas vence Brusque na abertura da Superliga de vôlei

Há 2 dias
Quatro equipes despontam como favoritas à Superliga feminina de vôlei 2026/27

Vôlei

Praia Clube, Sesc Flamengo e mais: como chegam os favoritos da Superliga de vôlei?

Há 2 dias
Mais LANCE!
Três jogadoras da Superliga feminina de vôlei em ação: saque à esquerda, ataque no centro e jogadora nº9 à direita.

Aposta em estrangeiras e destaques da Seleção: os principais reforços da Superliga 2026/27

Tifanny estende a bandeira do Pará nas costas antes de jogo do Osasco na Brasil Cup, em Belém

Tifanny confirma aposentadoria ao fim da temporada: 'Difícil'

Osasco Vôlei celebra na Supercopa, time feminino em abraço diante da rede.

Osasco supera Praia Clube e conquista a Supercopa de vôlei

Tifanny ataca em Sesi Bauru x Osasco pela final do Campeonato Paulista feminino de vôlei

CBV buscará reverter liberação de Tifanny pela Justiça

Adenízia comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Praia Clube

Veja os lances de Praia Clube x Osasco na Supercopa de vôlei

Tifanny comemora ponto em partida do Osasco na Brasil Cup, em Belém

Liminar da Justiça libera Tifanny para jogar Supercopa e Superliga

Praia Clube conquista o Campeonato Mineiro feminino de vôlei 2026

Praia Clube x Osasco na Supercopa de vôlei: hora e onde assistir

Promessas buscam evolução na Superliga feminina 2026/27

Para ficar de olho: promessas buscam espaço na Superliga 2026/27

Tifanny cerra os punhos e ergue o direito durante comemoração de ponto marcado pelo Osasco, em jogo contra o Fluminense pela Copa Brasil feminina de vôlei

Tifanny entra com liminar na justiça para jogar final da Supercopa com o Osasco

O técnico José Roberto Guimarães optou pelo time reserva para enfrentar a Tailândia

Zé Roberto desabafa sobre vices e faz alerta à base do vôlei

Zé Roberto orienta Macris em Brasil x Turquia pela VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

Com pausa de Macris, Zé Roberto busca opções na Seleção B

Lorrayna cai no chão após bolada de Fingall na final do Paulista de vôlei

VÍDEO: Oposta leva 'nocaute' de Fingall e marca ponto sem querer na final do Paulista de vôlei

Ariane ataca na final do Carioca de vôlei contra o Sesc RJ Flamengo

Ariane, do Fluminense, leva lição para Superliga: 'Na porta'