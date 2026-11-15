Flamengo vira sobre o Boca e garante vaga no Final Four da Liga Sul-Americana
Rubro-Negro reage no último quarto, vence os argentinos por 82 a 74 e garante liderança do Grupo F
O Flamengo está classificado para o Final Four da Liga Sul-Americana de Basquete. Neste domingo (15), o Rubro-Negro protagonizou uma reação diante do Boca Juniors e venceu por 82 a 74, no Coliseo Universidad de Medellín, na Colômbia. A vitória garantiu à equipe carioca a liderança do Grupo F e uma vaga na fase decisiva da competição.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Comandado por Demétrius Ferracciú, o Flamengo passou boa parte do confronto atrás do placar, mas conseguiu equilibrar ataque e defesa no último quarto para construir a virada. A equipe encerrou as quartas de final com duas vitórias, sobre Paisas e Boca Juniors, e uma derrota para o Brasília.
O grande destaque da partida foi Yago Santos, cestinha do confronto com 17 pontos. Pelo Boca Juniors, Francisco Caffaro marcou 16. Outro nome importante para a vitória rubro-negra foi Emanuel Fernandes, de 23 anos, que saiu do banco e contribuiu com 12 pontos e quatro rebotes.
Como foi a vitória do Flamengo sobre o Boca Juniors?
O Flamengo começou pontuando com Luis Monteiro, mas encontrou dificuldades diante da defesa argentina. O Boca Juniors chegou a abrir sete pontos de vantagem no primeiro quarto, antes de uma reação brasileira reduzir a diferença para apenas um ponto.
Na segunda parcial, Emanuel Fernandes chegou a colocar o Flamengo à frente, mas os argentinos recuperaram o controle do confronto. Com bolas de três de Mateo Fessia e Nicolas Stenta, o Boca ampliou a vantagem e foi para o intervalo vencendo por 36 a 30.
O cenário começou a mudar no terceiro quarto. Com participações importantes de Yago Santos, Alex Negrete e Alexey Borges, o Flamengo melhorou ofensivamente e encostou no placar. Emanuel Fernandes também apareceu em momento decisivo para recolocar o Rubro-Negro na liderança.
No último período, a equipe brasileira elevou a intensidade defensiva e passou a controlar o jogo. Com maior eficiência nos ataques e menos espaços oferecidos ao adversário, o Flamengo consolidou a virada e fechou a partida em 82 a 74.
Quando será o Final Four da Liga Sul-Americana?
O Final Four da Liga Sul-Americana de Basquete está marcado para os dias 5 e 6 de dezembro.
Além do Flamengo, Mogi Basquete e Nacional, do Uruguai, já garantiram classificação pelo Grupo G.
A última vaga do Grupo F será definida no confronto entre Brasília e Paisas, também neste domingo. Uma vitória da equipe do Distrito Federal garante sua classificação à fase final.
Tudo sobre