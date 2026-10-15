Flamengo bate Fluminense e conquista 50º título carioca de basquete

O Flamengo confirmou sua hegemonia no basquete carioca ao vencer o Fluminense por 84 a 77, na noite de quinta-feira (15), no Ginásio do Maracanãzinho, e conquistar o 50º título do Campeonato Carioca masculino. A partida única da final marcou o 19º título seguido do clube da Gávea na competição.

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O armador Yago, da Seleção Brasileira e do Flamengo, foi o destaque da decisão, conquistando o prêmio de MVP do Carioca ao registrar um duplo-duplo com 17 pontos e 16 assistências. O ala Didi foi o maior pontuador do Flamengo, com 18 pontos, enquanto o armador Brito, do Fluminense, anotou 21 pontos e foi o cestinha da partida.

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O Fluminense, que tentava encerrar um jejum de 38 anos sem vencer o estadual, iniciou a final com forte desempenho, liderado por Brito e Edu Marília, e fechou o primeiro quarto na frente por 22 a 18. No segundo período, o time das Laranjeiras manteve a vantagem, chegando a abrir oito pontos, mas o Flamengo reagiu e diminuiu a diferença para dois pontos no intervalo, com 33 a 31 para o Flu.

Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Carioca de basquete (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Na volta do intervalo, o Fluminense continuou pressionando, com destaque para o pivô Alcassa, mas o Flamengo, orientado pelo técnico Demétrius Ferracciú, acelerou o ritmo e passou a liderar o placar, com o pivô Ruan Miranda e o ala Didi comandando a reação. O equilíbrio prevaleceu até o fim do terceiro quarto, que terminou com o Fluminense à frente por 57 a 56.

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No último período, o Flamengo intensificou a marcação e conseguiu abrir vantagem, chegando a quatro pontos de diferença a menos de cinco minutos do fim. Yago brilhou nos momentos decisivos, garantindo o triunfo rubro-negro e a continuidade da série invicta no Carioca de basquete.

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O que vem por aí?

Com o título estadual assegurado, o Flamengo agora foca na temporada 2026/27 do NBB, em que buscará o oitavo troféu da liga e o fim de um jejum que dura desde 2001. A estreia será contra o Bauru, no próximo domingo (18), no Rio de Janeiro. Já o Fluminense, apesar da derrota, mostrou força para a disputa da Taça Ouro, a segunda divisão do NBB.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.