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Corinthians bate Basquete Cearense e vence a segunda no NBB

Alvinegro impede reação dos mandantes nos últimos minutos e conquista vitória fora de casa

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 23:13
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Elinho (Corinthians) com a bola em quadra no NBB
Elinho conduz a bola em Basquete Cearense x Corinthians pelo NBB (Foto: Divulgação/NBB)

O Corinthians garantiu sua segunda vitória no Novo Basquete Brasil (NBB) ao derrotar o Basquete Cearense por 75 a 68, na noite desta segunda-feira (9), em jogo válido pela quinta rodada do torneio. A partida foi disputada no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, no Ceará.

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O confronto começou equilibrado, com a equipe da casa abrindo 13 a 8 e o Alvinegro respondendo com um 19 a 16 ao fim do primeiro quarto. No segundo, a equipe paulista ampliou a vantagem para sete pontos (27 a 20), mas viu o Basquete Cearense retomar a liderança momentaneamente antes de fechar o período à frente, por 34 a 33.

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O Corinthians consolidou a diferença no terceiro quarto, mantendo uma defesa consistente e construindo boas jogadas ofensivas, e abriu 57 a 50. O Basquete Cearense buscou a virada no período final, chegando a liderar por 62 a 61 após uma bola de três do armador Dupree. No entanto, o Timão voltou a reagir, apostando nos arremessos do perímetro e nos rebotes defensivos para garantir a vitória por 75 a 68.

Dupree, do Basquete Cearense, foi o cestinha do duelo com 33 pontos. Pelo lado do Corinthians, o pivô Victão foi o principal pontuador, com 19 acertos e um duplo-duplo.

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Basquete Cearense x Corinthians, jogo do NBB, jogadores em quadra com a bola no ar.
Gabriel, do Basquete Cearense, e Elinho, do Corinthians, em ação na partida válida pelo NBB (Foto: Divulgação/NBB)

Na tabela

Com duas vitórias em cinco jogos, o Corinthians aparece em 12º lugar na classificação do NBB, na zona de classificação para os playoffs. O Basquete Cearense é o 17º colocado, figurando entre os dois rebaixados neste início de campeonato.

Próximos compromissos

O Corinthians volta à quadra na próxima quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), para enfrentar o Pinheiros. A partida acontece no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP). Já o Basquete Cearense visita o Minas no sábado (14), às 18h (de Brasília), em Belo Horizonte (MG).

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Outros resultados desta segunda (9) no NBB

  • União Corinthians 70 x 61 Brasília
  • Pato Basquete 78 x 98 Bauru
  • Pinheiros 70 x 85 Mogi
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