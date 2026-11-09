Corinthians bate Basquete Cearense e vence a segunda no NBB
Alvinegro impede reação dos mandantes nos últimos minutos e conquista vitória fora de casa
O Corinthians garantiu sua segunda vitória no Novo Basquete Brasil (NBB) ao derrotar o Basquete Cearense por 75 a 68, na noite desta segunda-feira (9), em jogo válido pela quinta rodada do torneio. A partida foi disputada no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, no Ceará.
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O confronto começou equilibrado, com a equipe da casa abrindo 13 a 8 e o Alvinegro respondendo com um 19 a 16 ao fim do primeiro quarto. No segundo, a equipe paulista ampliou a vantagem para sete pontos (27 a 20), mas viu o Basquete Cearense retomar a liderança momentaneamente antes de fechar o período à frente, por 34 a 33.
O Corinthians consolidou a diferença no terceiro quarto, mantendo uma defesa consistente e construindo boas jogadas ofensivas, e abriu 57 a 50. O Basquete Cearense buscou a virada no período final, chegando a liderar por 62 a 61 após uma bola de três do armador Dupree. No entanto, o Timão voltou a reagir, apostando nos arremessos do perímetro e nos rebotes defensivos para garantir a vitória por 75 a 68.
Dupree, do Basquete Cearense, foi o cestinha do duelo com 33 pontos. Pelo lado do Corinthians, o pivô Victão foi o principal pontuador, com 19 acertos e um duplo-duplo.
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Na tabela
Com duas vitórias em cinco jogos, o Corinthians aparece em 12º lugar na classificação do NBB, na zona de classificação para os playoffs. O Basquete Cearense é o 17º colocado, figurando entre os dois rebaixados neste início de campeonato.
Próximos compromissos
O Corinthians volta à quadra na próxima quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), para enfrentar o Pinheiros. A partida acontece no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP). Já o Basquete Cearense visita o Minas no sábado (14), às 18h (de Brasília), em Belo Horizonte (MG).
Outros resultados desta segunda (9) no NBB
- União Corinthians 70 x 61 Brasília
- Pato Basquete 78 x 98 Bauru
- Pinheiros 70 x 85 Mogi
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