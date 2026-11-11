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Minas domina Unifacisa e segue como único invicto no NBB

Equipe da casa saiu vencedora do duelo por 88 a 57

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 21:37
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Minas vence Unifacisa no NBB CAIXA; jogador do Minas avança com a bola entre defensores azuis.
Minas vence Unifacisa pelo NBB 2026/27 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Nesta quarta-feira (11), o Minas não tomou conhecimento do Unifacisa e, na Arena MTC, em Belo Horizonte (MG), conquistou sua sétima vitória no Novo Basquete Brasil (NBB), pelo placar de 88 a 57. O resultado leva a equipe mineira à liderança da tabela.

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Gui Abreu foi o cestinha da partida com 15 pontos. Pelo Minas, Rachel e Hollowell também se destacaram, com 13 pontos cada, enquanto Clark contribuiu com outros 12. Já na Unifacisa, Weaver foi o principal pontuador da equipe, com 13 pontos.

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O resultado mantém o Minas como o único time invicto na temporada 2026/27 do NBB. Já o Unifacisa tem cinco vitórias em sete jogos e ocupa a terceira posição.

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Como foi o jogo?

O Minas começou a partida em ritmo forte e construiu vantagem logo no primeiro quarto, vencendo por 24 a 17. O Unifacisa até tentou reagir após a parada técnica, mas encontrou dificuldades para acompanhar o ritmo dos donos da casa.

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Minas x Unifacisa, partida de basquete no NBB CAIXA 26/27.
Minas x Unifacisa pelo NBB 2026/27 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

No segundo período, a equipe mineira ampliou o controle do jogo e foi para o intervalo com vitória parcial de 20 a 11. Na volta, o domínio minastenista ficou ainda mais evidente: o time fez 23 a 10 no terceiro quarto e administrou a vantagem na etapa final, vencida por 21 a 18, apesar da tentativa de reação dos visitantes.

O que vem por aí?

O Minas volta à quadra nesta sexta-feira (13), para duelo contra o Basquete Cearense às 18h (de Brasília). Já o Unifacisa enfrenta o Cruzeiro no mesmo dia, mas às 19h30 (de Brasília).

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