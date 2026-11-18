Nesta quarta-feira (18), diante de sua torcida no Pedrocão, o Franca superou o lanterna Caxias do Sul por 89 a 62 e conquistou sua quarta vitória consecutiva no Novo Basquete Brasil (NBB). Do lado oposto, a equipe gaúcha ainda busca o primeiro resultado positivo na competição.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O norte-americano David Jackson foi o grande destaque da partida pelo lado vencedor. O ala-armador foi dono de 17 pontos no duelo e chegou à marca de 4000 pontos pelo Franca no NBB, somando as duas passagens. Já no Caxias, Bolivar anotou os mesmos 17 pontos, além de seis rebotes e cinco assistências.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Franca soma a sexta vitória no NBB 2026/27, a quarta consecutiva. Após nove jogos disputados, a equipe ocupa a sexta posição. Já o Caxias é o lanterna da tabela e saiu derrotado nas oito partidas já realizadas pela equipe na competição.

As equipes voltam à quadra na próxima sexta-feira (20). Ainda no interior paulista, o Caxias visita o Bauru, às 18h (de Brasília), no ginásio Panela de Pressão. Já o Franca recebe o União Corinthians às 19h30 (de Brasília) no Pedrocão.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians vence segundo jogo seguido no NBB; Botafogo tropeça na prorrogação

Como foi o jogo?

O Franca começou melhor e dominou as ações desde os primeiros minutos. Mesmo com uma melhora defensiva da equipe gaúcha ao longo do primeiro período, os donos da casa fecharam a parcial em 19 a 12. No segundo quarto, o cenário se manteve, com o Franca impondo seu ritmo ofensivo e contando com a experiência de Gui Deodato e David Jackson para ampliar a vantagem. Os times foram para o intervalo com o placar de 41 a 26.

Franca x Caxias pelo primeiro turno do NBB (Foto: Marcos Limonti RELANCE/SFB)

Na volta dos vestiários, o Caxias mostrou mais intensidade na marcação e encontrou em Mateo Bolívar uma alternativa ofensiva. O argentino anotou 13 pontos no terceiro período, vencido pelos visitantes por 24 a 23, mas a diferença ainda era de 14 pontos (64 a 50). No último quarto, o Franca retomou o controle e chegou a abrir 19 pontos. O time gaúcho até esboçou uma reação, com oito pontos consecutivos, mas os donos da casa recuperaram o ritmo nos minutos finais e confirmaram a vitória por 89 a 62.