Franca domina lanterna Caxias e vence a quarta seguida no NBB
A equipe gaúcha é lanterna da tabela e ainda busca a primeira vitória na competição
Nesta quarta-feira (18), diante de sua torcida no Pedrocão, o Franca superou o lanterna Caxias do Sul por 89 a 62 e conquistou sua quarta vitória consecutiva no Novo Basquete Brasil (NBB). Do lado oposto, a equipe gaúcha ainda busca o primeiro resultado positivo na competição.
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O norte-americano David Jackson foi o grande destaque da partida pelo lado vencedor. O ala-armador foi dono de 17 pontos no duelo e chegou à marca de 4000 pontos pelo Franca no NBB, somando as duas passagens. Já no Caxias, Bolivar anotou os mesmos 17 pontos, além de seis rebotes e cinco assistências.
Com o resultado, o Franca soma a sexta vitória no NBB 2026/27, a quarta consecutiva. Após nove jogos disputados, a equipe ocupa a sexta posição. Já o Caxias é o lanterna da tabela e saiu derrotado nas oito partidas já realizadas pela equipe na competição.
As equipes voltam à quadra na próxima sexta-feira (20). Ainda no interior paulista, o Caxias visita o Bauru, às 18h (de Brasília), no ginásio Panela de Pressão. Já o Franca recebe o União Corinthians às 19h30 (de Brasília) no Pedrocão.
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Como foi o jogo?
O Franca começou melhor e dominou as ações desde os primeiros minutos. Mesmo com uma melhora defensiva da equipe gaúcha ao longo do primeiro período, os donos da casa fecharam a parcial em 19 a 12. No segundo quarto, o cenário se manteve, com o Franca impondo seu ritmo ofensivo e contando com a experiência de Gui Deodato e David Jackson para ampliar a vantagem. Os times foram para o intervalo com o placar de 41 a 26.
Na volta dos vestiários, o Caxias mostrou mais intensidade na marcação e encontrou em Mateo Bolívar uma alternativa ofensiva. O argentino anotou 13 pontos no terceiro período, vencido pelos visitantes por 24 a 23, mas a diferença ainda era de 14 pontos (64 a 50). No último quarto, o Franca retomou o controle e chegou a abrir 19 pontos. O time gaúcho até esboçou uma reação, com oito pontos consecutivos, mas os donos da casa recuperaram o ritmo nos minutos finais e confirmaram a vitória por 89 a 62.
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