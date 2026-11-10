Franca derrota Flamengo e soma primeira vitória fora de casa no NBB

Nesta terça-feira (10), o Ginásio do Maracanãzinho foi palco de um encontro entre dois dos maiores campeões do Novo Basquete Brasil (NBB) pela sétima rodada. E a noite terminou feliz para o Franca, que venceu o Flamengo por 84 a 73 e somou sua primeira vitória fora de casa na edição 2026/27 do campeonato. Já para o Flamengo, a partida significou a primeira derrota na cidade carioca.

Gui Deodato, David Jackson e Reynan dividiram o posto de cestinha do confronto, com 15 pontos cada. Já pelo lado rubro-negro, Yago Mateus foi o maior destaque, somando 12 pontos. A partida marcou também o retorno de Alexey Borges, com 10. O armador do Flamengo estava fora de ação desde janeiro, por conta de um edema ósseo no joelho.

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Na tabela

Com o resultado, o Franca chega a quatro vitórias em quatro jogos, assumindo a sexta posição da tabela no NBB. Já o Flamengo conhece a sua segunda derrota em seis partidas. O Rubro-Negro é o quinto colocado.

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Próximos compromissos

O Franca volta à quadra na próxima quinta-feira (12), para duelo contra o Botafogo, às 20h (de Brasília). Já o Flamengo enfrenta o Paisas, pela Liga Sul-Americana, às 22h40 (de Brasília) de sexta-feira (13).

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Como foi o jogo?

O primeiro quarto foi marcado pelo equilíbrio e pela forte marcação das duas equipes. Com dificuldades nos arremessos de três pontos, o Flamengo encontrou obstáculos para pontuar, enquanto o Franca contou com a eficiência de David Jackson para fechar em 19 a 17.

Flamengo e Franca se enfrentam no Maracanãzinho pelo NBB (Foto: Paula Reis/Flamengo)

No segundo período, o Franca ampliou o domínio e chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Com bom aproveitamento ofensivo e atuação coletiva, a equipe paulista aproveitou as falhas do Flamengo para vencer a parcial por 28 a 21.

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O terceiro quarto teve baixo rendimento ofensivo dos dois lados, mas o Franca manteve o controle da partida. Gui Deodato se destacou com oito pontos no período, ajudando a equipe a ampliar a vantagem após vencer por 17 a 12.

Na última parcial, o Flamengo tentou reagir com o apoio da torcida, mas não conseguiu reverter a diferença no placar. O Franca administrou a vantagem e confirmou a vitória, apesar de perder o último quarto por 23 a 20.