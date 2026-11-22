Corinthians bate São José e chega à quarta vitória seguida no NBB
Timão contou com brilho de Helinho para sair vencedor por 86 a 67
Neste domingo (22), no Ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos (SP), o Corinthians dominou o São José e venceu por 86 a 67 pelo Novo Basquete Brasil (NBB) 2026/27. Com o resultado, o Timão emenda a quarta vitória consecutiva na competição.
Apesar da derrota, o pivô Scheuer foi o maior pontuador da partida, com 20. Pelo lado do Corinthians, o ala/pivô Victão foi quem mais se destacou, somando 18 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. Helinho também foi essencial para a vitória. O armador anotou um duplo-duplo, com 15 pontos e 12 assistências.
Com o resultado, o Corinthians assume a sétima posição do NBB, com seis vitórias em dez jogos. Já o São José é o 14º, após três vitórias em nove compromissos. O Timão volta à quadra em 11 de dezembro, contra o Bauru, às 20h (de Brasília), e o São José mede forças com o Botafogo em 2 de dezembro, a partir das 18h30 (de Brasília).
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Como foi o jogo?
O Corinthians começou a partida em ótimo ritmo. Com bom aproveitamento nas bolas de três, o Alvinegro abriu 12 a 2 nos primeiros três minutos e construiu uma vantagem confortável. O São José melhorou defensivamente no segundo período, mas não conseguiu diminuir a diferença. Com 14 assistências no primeiro tempo, o Timão foi para o intervalo vencendo por 51 a 30, após uma cesta de três de Betinho no estouro do cronômetro.
Na volta do intervalo, as equipes tiveram dificuldades ofensivas, mas o Corinthians manteve o controle do jogo e ampliou a vantagem com uma sequência de bolas de três. Na parcial final, Elinho alcançou o duplo-duplo ao distribuir sua décima assistência, enquanto Scheuer e Victão protagonizaram um duelo entre os pivôs. Apesar da reação do São José, que venceu o último período por 20 a 17, a vantagem construída no início garantiu a vitória corinthiana por 86 a 67.
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