Em rodada dupla do Novo Basquete Brasil (NBB) 2026/27, Corinthians (9º) e Botafogo (14º) tiveram desfechos diferentes em seus compromissos na noite desta terça-feira (17). No Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP), o Alvinegro Paulista levou a melhor sobre o rival Paulistano por 79 a 73, alcançando a segunda vitória seguida no campeonato. Já o Alvinegro Carioca foi derrotado na prorrogação pela Unifacisa, na Arena Unifacisa, em Campo Grande (PB), por 104 a 95.

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No clássico paulista, o Corinthians abriu o caminho do triunfo com Gabriel Novaes, que anotou 12 pontos e contribuiu para a vitória parcial de 27 a 19. No segundo quarto, o time da casa viu o adversário reagir, mas segurou o ímpeto e a vantagem, indo para o intervalo com 47 a 42.

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No terceiro período, Victão e Lucas Cardoso contribuíram para que o Corinthians ampliasse a vantagem para 65 a 50. O Paulistano voltou a esboçar uma recuperação nos minutos decisivos, diminuindo a margem para seis pontos. No entanto, a defesa corinthiana suportou a pressão e garantiu o resultado, no placar final de 79 a 73.

Pelo lado do Corinthians, os principais pontuadores foram Guilherme Novaes e Victão, com 21 e 19 acertos, respectivamente. O cestinha do duelo foi o jovem armador Tovar, do Paulistano, que converteu 23 pontos.

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Botafogo reage, mas perde no tempo extra

Mudronja conduz a bola em Unifacisa x Botafogo pelo NBB 2026/27 (Foto: Divulgação/NBB)

O jogo do Botafogo ficou marcado por uma reação do Glorioso, que levou a decisão para o tempo extra. Os visitantes perdiam por 71 a 63 quando o cronômetro começou a contabilizar para o último quarto, mas, em uma reação conduzida por Vithinho e JP Demétrio, conseguiram empatar em 91 a 91.

Na prorrogação, a Unifacisa retomou o controlem das ações, enquanto o Botafogo teve dificuldades ofensivas, errando todas as sete tentativas de três pontos e concluindo apenas um de dez arremessos de quadra. A equipe de Campina Grande fez 13 a 4 no tempo acrescido e garantiu a sexta vitória em oito jogos. Do outro lado, o Alvinegro Carioca somou a quinta derrota em sete partidas na atual edição.

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O ala Charles Hinkle, da Unifacisa, e o armador Fischer, do Botafogo, dividiram o posto de cestinha do duelo. Ambos anotaram 27 pontos.