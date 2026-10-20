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Com Rebeca Andrade, Brasil garante cinco finais no Mundial de Ginástica Artística

Campeã olímpica, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira estarão nas decisões individuais

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 13:23
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Rebeca Andrade em ação no Mundial de Ginástica Artística
Rebeca Andrade em ação no Mundial de Ginástica Artística (Foto: MeloGym/CBG)

O Brasil colocou cinco atletas nas finais do Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2026. Após o encerramento das eliminatórias femininas, nesta segunda-feira (19), o país confirmou presença na decisão por equipes e ainda terá representantes em disputas individuais. Com isso, a equipe brasileira volta ao ginásio em Roterdã, na Holanda, para a reta final da competição.

➡️ Das 'perdas' às conquistas: Rebeca Andrade relembra infância no alto rendimento

A equipe feminina fechou a fase classificatória na sétima colocação, com 159.131 pontos. O resultado garantiu a presença do Brasil entre as oito seleções que disputarão a final por equipes, marcada para esta quarta-feira (21).

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Além da decisão coletiva, as brasileiras também conseguiram avançar em provas individuais. Rebeca Andrade garantiu vaga na final do salto, enquanto Flávia Saraiva se classificou para a disputa da trave. Inclusive, ao lado de Lorrane Oliveira, Flavinha também aparece entre as classificadas para a final do individual geral.

Os destaques do Brasil

A principal atuação individual brasileira nas eliminatórias veio de Rebeca Andrade. A campeã olímpica participou de apenas dois aparelhos e, apesar de uma queda na trave, terminou a passagem pelo salto na liderança. Ela recebeu 14.533 pontos no aparelho e terminou a fase classificatória na primeira colocação. O resultado positivo rendeu uma vaga na final do salto, prova na qual já conquistou dois títulos mundiais, em 2021 e 2023.

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Flavinha foi outro destaque do Brasil na classificatória. A ginasta terminou a disputa da trave na terceira colocação, com 14.400 pontos, e garantiu presença na decisão do aparelho. A maior nota foi da chinesa Zhang Qingying, que registrou 15.100 pontos.

Flávia Saraiva em ação na trave no Mundial de Ginástica Artística
Flávia Saraiva em ação na trave no Mundial de Ginástica Artística (Foto: MeloGym/CBG)

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No individual geral, Saraiva também avançou. A brasileira encerrou sua participação com 53.566 pontos e ficou na 12ª colocação, enquanto Lorrane Oliveira somou 52.165 e terminou em 21º lugar. Na disputa individual, a classificação distribui 24 vagas para as atletas.

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Quando o Brasil volta ao ginásio?

A primeira decisão com presença brasileira será a final por equipes, marcada para esta quarta-feira (21). Dois dias depois, na sexta (23), Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira disputam a final do individual geral.

As últimas decisões do Mundial acontecem no fim de semana. No sábado (24), Rebeca Andrade volta ao ginásio para a final do salto. Já no domingo (25), será a vez de Flávia Saraiva disputar novamente a trave.

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