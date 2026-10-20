O Brasil colocou cinco atletas nas finais do Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2026. Após o encerramento das eliminatórias femininas, nesta segunda-feira (19), o país confirmou presença na decisão por equipes e ainda terá representantes em disputas individuais. Com isso, a equipe brasileira volta ao ginásio em Roterdã, na Holanda, para a reta final da competição.

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A equipe feminina fechou a fase classificatória na sétima colocação, com 159.131 pontos. O resultado garantiu a presença do Brasil entre as oito seleções que disputarão a final por equipes, marcada para esta quarta-feira (21).

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Além da decisão coletiva, as brasileiras também conseguiram avançar em provas individuais. Rebeca Andrade garantiu vaga na final do salto, enquanto Flávia Saraiva se classificou para a disputa da trave. Inclusive, ao lado de Lorrane Oliveira, Flavinha também aparece entre as classificadas para a final do individual geral.

Os destaques do Brasil

A principal atuação individual brasileira nas eliminatórias veio de Rebeca Andrade. A campeã olímpica participou de apenas dois aparelhos e, apesar de uma queda na trave, terminou a passagem pelo salto na liderança. Ela recebeu 14.533 pontos no aparelho e terminou a fase classificatória na primeira colocação. O resultado positivo rendeu uma vaga na final do salto, prova na qual já conquistou dois títulos mundiais, em 2021 e 2023.

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Flavinha foi outro destaque do Brasil na classificatória. A ginasta terminou a disputa da trave na terceira colocação, com 14.400 pontos, e garantiu presença na decisão do aparelho. A maior nota foi da chinesa Zhang Qingying, que registrou 15.100 pontos.

Flávia Saraiva em ação na trave no Mundial de Ginástica Artística (Foto: MeloGym/CBG)

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No individual geral, Saraiva também avançou. A brasileira encerrou sua participação com 53.566 pontos e ficou na 12ª colocação, enquanto Lorrane Oliveira somou 52.165 e terminou em 21º lugar. Na disputa individual, a classificação distribui 24 vagas para as atletas.

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Quando o Brasil volta ao ginásio?

A primeira decisão com presença brasileira será a final por equipes, marcada para esta quarta-feira (21). Dois dias depois, na sexta (23), Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira disputam a final do individual geral.

As últimas decisões do Mundial acontecem no fim de semana. No sábado (24), Rebeca Andrade volta ao ginásio para a final do salto. Já no domingo (25), será a vez de Flávia Saraiva disputar novamente a trave.