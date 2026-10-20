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Medina e Italo Ferreira se enfrentam na semifinal da etapa de Portugal da WSL

Campeões mundiais superaram Cibilic e Ribeiro e agora duelam por vaga na decisão

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 09:56
Atualizado há 1 minutos
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Gabriel Medina fica com o vice na etapa de Margaret River da WSL 2026 (Foto: Hannah Anderson/ WSL)
Gabriel Medina fica com o vice na etapa de Margaret River da WSL 2026 (Foto: Hannah Anderson/ WSL)

O Brasil está garantido na final da etapa de Peniche, em Portugal, da World Surf League (WSL). Nesta terça-feira (20), Gabriel Medina e Italo Ferreira superaram seus adversários nas quartas de final e agora se enfrentam por uma vaga na decisão. Na terceira bateria da fase, foi a vez de Yago Dora entrar na água em busca de uma vaga nas semifinais da décima etapa do Mundial.

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Medina foi o primeiro brasileiro a avançar. O tricampeão mundial enfrentou o australiano Morgan Cibilic em uma bateria marcada pelas condições instáveis do mar de Peniche. Depois de começar na frente e ver o adversário assumir a liderança, Gabriel conseguiu a virada nos minutos finais.

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Com a prioridade, Medina encontrou uma boa onda para a esquerda e, após completar um tubo e finalizar com uma manobra na junção, recebeu 5.60 dos juízes. A nota foi suficiente para colocar o brasileiro novamente na liderança e confirmar a classificação para a semifinal.

Na sequência, Italo Ferreira também garantiu seu lugar entre os quatro melhores da etapa. O brasileiro derrotou o português Guilherme Ribeiro e construiu a vitória com uma combinação de aéreos e tubos. O somatório do campeão mundial foi de 12.83 pontos, incluindo uma nota 7.33, e avançou para o confronto com Medina.

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Para fechar as apresentações do Brasil nas quartas, Yago entrou no mar para enfrentar Ethan Ewing. O atual campeão mundial dominou a bateria do início ao fim, enquanto o australiano sofreu para encontrar uma boa onda e terminou com um 1.57 como melhor nota. A vitória, então, ficou com o brasileiro, que somou 15.84 (8.67 + 7.17).

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Medina x Italo na semifinal

O duelo entre os dois campeões mundiais será a primeira semifinal da etapa de Peniche. Com isso, independentemente do resultado, o Brasil terá um representante na decisão em Portugal. Do outro lado, porém, Yago Dora busca ainda completar o domínio brasileiro na etapa.

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— Vai ser bom. Sempre é divertido surfar contra o Medina. A última foi em El Salvador, foi divertida. Vamos fazer um show — disse Italo Ferreira após a classificação.

A etapa de Peniche é a décima do calendário da WSL e uma das últimas oportunidades para os surfistas somarem pontos na temporada. Depois da competição em Portugal, o circuito ainda passa pelas Filipinas antes de terminar em Pipeline, no Havaí. As três fases fazem parte da "pós-temporada" do Mundial.

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E o cenário é bem positivo para o Brasil. A tempestade brasileira chega à reta final do Mundial com quatro representantes entre os cinco primeiros colocados do ranking: Yago Dora, Italo Ferreira, Miguel Pupo e Gabriel Medina.

O brasileiro Ítalo Ferreira surfa as ondas artificiais de Abu Dhabi pelo Circuito Mundial de Surfe de 2025
O brasileiro Ítalo Ferreira surfa as ondas artificiais de Abu Dhabi pelo Circuito Mundial de Surfe de 2025 (Foto: WSL)
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