Corinthians vive semana com jogos decisivos na temporada; veja calendário
Timão terá compromissos no Brasileirão, Libertadores Feminina e base
O Corinthians terá uma semana movimentada, com compromissos em diferentes modalidades e categorias do clube. Entre segunda-feira (26) e sábado (31), o Timão entrará em ação no futebol masculino e feminino, tanto nas equipes profissionais quanto nas categorias de base, além de partidas de basquete e futsal.
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Entre os destaques estão a semifinal da Libertadores Feminina, a final do Campeonato Brasileiro Sub-17 e os jogos decisivos das categorias de base no Campeonato Paulista. No futebol masculino, o clube terá mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento.
Corinthians tenta encerrar jejum no Brasileirão
A equipe comandada por Clarence Seedorf volta a campo na sexta-feira (30), às 20h, quando recebe o Mirassol, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Corinthians acumula dez partidas consecutivas sem vencer na competição e ocupa a 17ª colocação, com 33 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Com apenas seis rodadas restantes, o time precisa reagir para aumentar suas chances de permanência na Série A.
O adversário também está envolvido na disputa contra a queda. O Mirassol aparece na 15ª posição, com 37 pontos, quatro a mais que o Corinthians.
Corinthians busca vaga na final da Libertadores Feminina
O Corinthians também terá uma semana decisiva no futebol feminino. Na quarta-feira (28), as Brabas enfrentam o Independiente Santa Fe, da Colômbia, pela semifinal da Libertadores Feminina, no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. O horário do confronto ainda não foi divulgado pela organização.
A equipe comandada por Emily Lima busca garantir presença na decisão do torneio continental, prevista para sábado (31). Em caso de classificação, o Corinthians enfrentará o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Olimpia, do Paraguai. Se for eliminado, disputará o terceiro lugar contra o perdedor da outra semifinal.
Atual campeão e maior vencedor da competição, com seis títulos, o Corinthians tenta conquistar seu quarto troféu consecutivo. As Brabas chegam embaladas pela goleada por 5 a 0 sobre o Independiente del Valle, nas quartas de final, com dois gols de Gabi Zanotti, dois de Vic Albuquerque e um de Duda Sampaio.
Calendário de jogos do Corinthians (26 a 31 de outubro)
Segunda-feira (26/10)
- 20h: Corinthians x Franca | NBB (basquete masculino) | Ginásio Wlamir Marques
Terça-feira (27/10)
- 15h: Corinthians x São José | Paulista Sub-17 masculino (oitavas de final, volta) | Fazendinha
Quarta-feira (28/10)
- Horário a confirmar: Corinthians x Independiente Santa Fe | Libertadores Feminina (semifinal) | Estádio Casa Blanca, Quito
Quinta-feira (29/10)
- 19h: Corinthians x Guarani | Paulista Sub-20 masculino (quartas de final, volta) | Fazendinha
Sexta-feira (30/10)
- 20h: Corinthians x Mirassol | Brasileirão masculino (33ª rodada) | Neo Química Arena
- 20h30: Corinthians x Santo André | Paulista de Futsal (quartas de final, ida) | Ginásio Noêmia Assunção
Sábado (31/10)
- Horário a confirmar: Palmeiras x Corinthians | Paulista Sub-20 feminino (semifinal, ida) | Arena Barueri
- Horário a confirmar: Cruzeiro x Corinthians | Brasileiro Sub-17 masculino (final, ida) | CT Toca da Raposa, Belo Horizonte
- 15h: Corinthians x Sfera | Paulista Sub-17 feminino (quartas de final, volta) | Fazendinha
- Horário a confirmar: Corinthians x adversário a definir | Libertadores Feminina (final ou disputa do terceiro lugar) | Quito, Equador
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