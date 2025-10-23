Jogador e técnico da NBA são presos pelo FBI em investigação de esquemas
Terry Rozier e o técnico Chauncey Billups foram detidos em operação
O armador Terry Rozier, do Miami Heat, e o técnico Chauncey Billups, do Portland Trailblazers, foram detidos pelo FBI em uma investigação relacionada a um esquema de apostas na NBA. As prisões aconteceram nesta quinta-feira (23), nos Estados Unidos, e foram noticiadas em primeira mão pela "ESPN" norte-americana.
Terry Hozier e Chauncey Billups são detidos pelo FBI
A operação faz parte de uma investigação conduzida pelo FBI sobre manipulação de apostas na NBA. Rozier foi preso durante a madrugada em um hotel em Orlando, onde o Miami Heat estava para enfrentar o Orlando Magic em partida realizada na quarta-feira.
Rozier, de 31 anos, conhecido como "Scary Terry" ("Terry amedrontador", em português), está na última temporada do seu contrato com o Miami Heat.
Chauncey Billups, treinador do Portland Trail Blazers, enfrenta acusações relacionadas a uma "operação ilegal de pôquer ligada à Máfia". Segundo a ESPN, a detenção do técnico ocorre em um "caso separado, mas relacionado de jogo ilegal" que também levou à prisão de Terry Rozier, jogador Heat, na manhã desta quinta-feira.
NBA passa por investigação
A investigação começou em março de 2023, quando casas de apostas em diversos estados americanos detectaram movimentações suspeitas envolvendo estatísticas de Rozier antes de um jogo contra o New Orleans Pelicans. Na época, o jogador ainda atuava pelo Charlotte Hornets.
Além de Rozier e Billups, o FBI também investiga o jogador Malik Beasley, do Detroit Pistons, segundo fonte da Associated Press (AP).
Desde o início da investigação, quatro pessoas já se declararam culpadas por envolvimento em esquemas de apostas. O ex-pivô Jontay Porter, que jogava pelo Toronto Raptors, foi banido da NBA após admitir ter manipulado seu desempenho em duas partidas e aguarda sentença.
Defesas:
A defesa de Rozier informou à "ESPN" que o jogador participou de várias reuniões com autoridades da NBA e do FBI em 2023, e que a investigação inicial da liga concluiu que ele não havia cometido irregularidades. A NBA afirmou ter investigado o caso na época e não encontrou violações às regras da liga.
