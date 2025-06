Ilan define campanha ideal do Fluminense no Mundial de Clubes: ‘Minimamente aceitável’

Em conversa com o Lance!, o jornalista José Ilan analisou as expectativas em torno do Fluminense no novo formato do Mundial de Clubes da Fifa, previsto para 2025, nos Estados Unidos. Campeão da Libertadores de 2023, o Tricolor das Laranjeiras representará a América do Sul ao lado de outros gigantes do continente.

Para Ilan, há uma linha clara entre o que seria considerado um desempenho aceitável, bom e inaceitável. O jornalista reconhece que o clube não chega como favorito, mas ressalta a responsabilidade de quem carrega o título continental.

- É claro que não se espera que passe em primeiro lugar, mas existe a obrigação, pelo menos, de avançar em segundo. O time carrega o peso de ser o atual campeão da Libertadores, e por isso tem a responsabilidade de enfrentar e vencer equipes africanas, asiáticas ou coreanas, mesmo reconhecendo que esses times devem vir muito competitivos.

Ilan destaca também a dimensão simbólica da participação tricolor, dizendo que o Fluminense está representando uma camisa enorme, um continente com tradição vitoriosa, muito mais do que Ásia ou África.

Questionado sobre o que seria uma boa campanha, o jornalista foi direto e, apesar da cautela, não descarta uma surpresa.

- Um resultado aceitável seria chegar às oitavas de final. Para ser considerado bom ou muito bom, o Fluminense precisaria avançar até as quartas, ficando pelo menos entre os oito melhores. Sendo realista, o que parece possível agora é, no máximo, chegar às oitavas. Tomara que o Fluminense surpreenda e seja campeão, mas com o futebol que vem apresentando até aqui, não está fácil imaginar que o time possa ir muito longe.

