Falcão aponta clube brasileiro que terá melhor desempenho no Mundial

Rei do futsal, Falcão fez uma previsão sobre o Mundial de Clubes, que começa neste sábado (14). Em conversa com o Lance! no leilão do Instituto Neymar, nesta semana, o ex-jogador afirmou que o Palmeiras deve ser o brasileiro de melhor desempenho na competição.

- Times da Europa levam vantagem pela estrutura, pelos grandes times que tem. Alguns times vão dar trabalho, vão surpreender, mas para ser campeão, acho que vai ser algum dos grandes da Europa - disse Falcão, que respondeu sobre qual brasileiro irá mais longe:

- Acho que a chave do Fluminense direciona mais, mas acho que quem vai jogar melhor vai ser o Palmeiras. Mas é uma surpresa. Por esse novo formato, acho que vai ser muito difícil um brasileiro chegar. Mas vamos estar na torcida - completou o rei do futsal.

Mundial de Clubes

O novo torneio da Fifa estreia neste sábado (14), às 21h (de Brasília), nos Estados Unidos. A partida de estreia será entre Inter Miami, de Lionel Messi, contra Al Ahly, do Egito, válida pelo Grupo A, que também tem Palmeiras e Porto.

