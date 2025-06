A segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes está próxima do fim. No sábado (21), as torcidas de Borussia Dortmund, Inter de Milão e Fluminense sofreram, mas foram agraciadas por mais três pontos na competição. Por outro lado, River Plate e Monterrey permaneceram igualados. A seguir, o Lance! mostra os melhores momentos dos jogos de cada história em campo.

Mamelodi Sundowns 3x4 Borussia Dortmund

Pelo grupo F, o Mamelodi Sundowns fez um jogo duro, assustou o Borussia Dortmund, mas não conseguiu sair com os três pontos no duelo contra os alemães, que venceram por 4 a 3. Apesar do placar, a disputa entrou na lista dos jogos que colocaram em cheque e superioridade europeia, e teve o time sul-africano como protagonista ao longo dos 90 minutos. Na ocasião, a equipe chegou a abrir a contagem e esteve perto de cravar sua vaga nas oitavas de final.

Inter de Milão 2x1 Urawa Red Diamonds

A Inter de Milão venceu o Urawa Red Diamonds por 2 a 1 no Lumen Field, em Seattle (EUA). O sonho do País do Sol Nascente começou nos pés de Ryoma Watanabe, mas a serpente italiana virou com a estrela do astro Lautaro Martínez e o brilho do reserva Valentín Carboni. Com o resultado, o time lidera o grupo E com quatro pontos, e enquanto o rival continua sem pontuar — e agora desclassificado do torneio.

Fluminense 4x2 Ulsan HD

O que começou como uma grande atuação quase virou um pesadelo. O Fluminense teve um jogo de altos e baixos contra o Ulsan HD. No primeiro tempo, saiu na frente com Arias, levou o empate e a virada, com Jinhyun e Won-sang. Em seguida, igualou com Nonato, e virou com Freytes na segunda etapa. Ainda sobrou tempo para Keno fechar o placar. O 4 a 2, válido pelo Grupo F, deixou o Tricolor em primeiro na chave, dependendo somente de si para classificar às oitavas de final.

River Plate 0x0 Monterrey

River Plate-ARG e Monterrey-MEX empataram por 0 a 0 no mítico Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA). O Mundial viu uma partida com "clima de Libertadores", tendo muita disputa e diversas faltas.

Jogos de hoje do Mundial de Clubes

O último capítulo da segunda rodada da fase de grupos chega ao fim neste domingo (22) — o último dia de competição com quatro espetáculos. Às 13h (de Brasília), a líder Juventus enfrenta o Wydad Casablanca, conhecido pela força de sua torcida. Em seguida, às 16h (de Brasília), o poderoso Real Madrid encara o Pachuca, reeditando a última final do Intercontinental. Às 19h (de Brasília), o RB Salzburg disputa contra o Al Hilal em jogo aberto para os dois lados. Por fim, às 22h (de Brasília), o favorito Manchester City desafio o azarão Al Ain.

