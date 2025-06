RB Salzburg x Al-Hilal: onde assistir, horário e prováveis escalações

RB Salzburg e Al-Hilal se enfrentam na noite deste domingo (22) no Audi Field, em Washingnton, pela segunda rodada do Grupo H do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 19h para o duelo de caráter decisivo para as duas equipes da chave, que entraram na competição com a missão de lutar por uma possível segunda vaga, já que o Real Madrid aparece como favorito até então.

Entretanto, após a primeira rodada, a configuração do grupo apresentou um novo cenário. Isso porque o favorito time espanhol tropeçou contra o time saudita e ficou no empate em 1 a 1, com direito a pênalti perdido nos minutos finais. Do outro lado, o austríaco Salzburg venceu o mexicano Pachuca por 2 a 1 largou na frente com três pontos no Grupo H.

Ficha do jogo SAL AHL 2ª rodada Mundial de Clubes da Fifa Data e Hora Sábado, 22 de junho, às 19h Local Audi Field, Washingnton Árbitro Wilton Pereira Sampaio (BRA) Assistentes Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (BRA)

Para o duelo deste domingo, o RB Salzburg pode até se classificar com antecedência. Se vencer o Al-Hilal e o Real Madrid bater o Pachuca, os austríacos garantem vaga nas oitavas de final. Se empatar, ainda não fica com a vaga e vai para a última rodada enfrentando o Real Madrid em um possível encontro direto.

Possíveis escalações e pendurados

Do lado do RB Salzburg, o goleiro Christian Zawieschitzky deve seguir como titular devido a lesão de Alexander Schlager. No duelo contra o Pachuca, o Salzburg não levou cartões e entra no duelo sem pendurados para a rodada final da fase de grupos.

No Al-Hilal, os time saudita de Simone Inzaghi vai a campo com três pendurados. Rúben Neves, Al-Qahtani, meio-campistas, e Al-Harbi, defensor levaram cartões amarelos no jogo anterior contra o Real Madrid. O treinador italiano fez sua estreia na partida passada e a expectativa é que mantenha a escalação com o mesmo onze inicial.

