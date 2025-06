Manchester City e Al Ain se enfrentam em duelo válido pelo grupo G do Mundial de Clubes. A partida acontece neste domingo (22), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), às 22h (de Brasília), com transmissão ao vivo da Globo, do SporTV e da CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Manchester City chega à segunda rodada após uma vitória em marcha lenta contra o Wydad Casablanca por 2 a 0. Com um time misto, Guardiola deu oportunidade às novas contratações da equipe para o Mundial, como Cherki e Reijnders, e jovens como Vitor Reis, ex-Palmeiras. Na entrevista coletiva, o técnico chegou a afirmar que deve continuar o rodízio do elenco para o confronto contra o Al Ain. Rico Lewis, expulso contra a equipe marroquina, desfalca o City.

continua após a publicidade

MCI AIN 2ª rodada Mundial de Clubes - Grupo G Data e Hora Domingo (22), às 22h (de Brasília) Local Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA) Árbitro Mustapha Ghorbal Assistentes Mokrane Gourari e Abbes Akram Zerhouni Var - Onde assistir

O Al Ain, por outro lado, chega na segunda rodada dependendo de um milagre para se classificar. A equipe dos Emirados Árabes perdeu na estreia do Grupo G para a Juventus por 5 a 0 e é lanterna do grupo. Para não ser eliminada, o time precisa não perder, no mínimo, para o poderoso City de Guardiola para continuar sonhando com a classificação.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

➡️Confronto direto ou saldo de gols? Quais são os critérios de desempate do Mundial

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Al Ain pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY x AL AIN

2ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo G)

📆 Data e horário: Domingo, 22 de junho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

👁️ Onde assistir: Sportv, CazéTV e Dazn

🟨 Arbitragem: Mustapha Ghorbal (árbitro), Mokrane Gourari e Abbes Akram Zerhouni (assistentes)

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Matheus Nunes, Rubén Dias, Stones e Gvardiol; Rodri, Rayan Cherki e Phil Foden; Bernardo Silva, Haaland e Doku.

Al Ain (Técnico: Vladimir Ivic)

Rui Patricio; Traore, Yong-Woo, Kouadio, Zabala e Ratnik; Romero, Rabia e Rahimi; Laba e Palacios.