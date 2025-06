A Inter de Milão venceu o Urawa Red Diamonds por 2 a 1 em duelo válido pela segunda rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa, no Lumen Field, em Seattle (EUA). O sonho do País do Sol Nascente começou nos pés de Ryoma Watanabe, mas a serpente italiana virou com a estrela do astro Lautaro Martínez e o brilho do reserva Valentín Carboni. Com o resultado, o time lidera a chave com quatro pontos, e enquanto o rival continua sem pontuar.

Como foi o jogo entre Inter de Milão e Urawa Red Diamonds? ⚽

O apito inicial escreveu as primeiras palavras clichê de um roteiro previsível da partida, com o controle total das ações ofensivas por parte dos atletas de Cristian Chivu. Contudo, ainda nos minutos iniciais, a primeira reviravolta do jogo aconteceu: gol dos Akai Akuma. A equipe de Maciej Skorża precisou somente de uma posse de bola para balançar as redes do Lumen Field. Aos 10', Kaneko avançou pela direita, canetou o brasileiro Carlos Augusto e encontrou Watanabe entrando livre na área. O camisa 13 bateu forte e abriu o placar, para a alegria da calorosa torcida japonesa no estádio. 1 a 0 a favor do Urawa Reds.

Urawa Red Diamonds sai do primeiro etapa em vantagem contra a Inter de Milão (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O gol parecia um momento singular nos primeiros 45 minutos, visto que a Inter continuou a pressionar o adversário. Na tentativa de corrigir a falha do gol, Carlos Augusto chegou pelo lado esquerdo de ataque; em dois lances na mesma posse: primeiro foi uma pancada no cruzamento, com defesa Nishikawa, além de uma chance de cabeça, anulada por impedimento. Aos 18', após cruzamento pela esquerda, Lautaro subiu no último andar alto e cabeceou no travessão. A sequência do primeiro tempo se manteve a mesma, com excesso de cruzamentos e posse de bola para os Nerazzurri, mas sem efetividade numérica.

Sem a qualidade necessária, a Inter voltou do intervalo dando muitos passes displiscentes, não conseguindo alcançar ao gol do Urawa. A primeira boa oportunidade veio nos prés de Asllani, que recebeu na entrada da área, limpou a marcação e tirou tinta da trave de Nishikawa. Com o tempo, os italianos conseguiam chegar com mais clareza à área adversária, com chutes que saíram por cima da baliza.

O império itálico, que estava à beira do abismo criativo, tinha um gladiador em inspiração: Kristjan Asllani. O albanês arriscava finalizações de fora da área com frequência, mas sem tanto perigo — o que o fez ser substituído. O companheiro de meio-campo Mkhitaryan, por suavez, teve a melhor chance da segunda etapa após passe de Barella. No entanto, virou demais o pé e a bola saiu para fora. O presságio indicava um empate iminente da Inter, que aconteceu aos 33'. 10 e faixa, ele puxou a responsabilidade e tirou um gol da cartola: brigou com a marcação e finalizou de "puxeta". Resultado parcial: 1 a 1.

Saiu Asllani, o substituto Carboni entrou na mesma pegada de finalizações fora da área, com duas tentativas em pouco tempo. Já nos acréscimos, ele mesmo apareceu para escrever o capítulo mais importante da Inter de Milão no Mundial de Clubes de 2025. Após mais um cruzamento para a área, a bola sobrou para o argentino pegar o rebote e guardar no canto para virar o confronto. 2 a 1 a favor dos Nerazzurri.



✅ Ficha técnica

Inter de Milão 2x1 Urawa Red Diamonds

2ª rodada - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: sábado, 21 de junho, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

🥅 Gols: Ryoma Watanabe (URA - 11' 2T), Lautaro Martínez (INT - 33' 2T), Valentín Carboni (INT - 46' 2T)

🟨 Cartão amarelo: Shusaku Nishikawa, Takahiro Sekine, Thiago Santana (URA)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

INTER DE MILÃO (Técnico: Cristian Chivu)

Yann Sommer; Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique (Petar Sučić), Nicolò Barella, Kristjan Asllani (Valentín Carboni), Frederico Dimarco (Alessandro Bastoni); Nicola Zalewski (Henrikh Mkhitaryan), Sebastiano Esposito (Francesco Pio Esposito); Lautaro Martínez.

URAWA RED DIAMONDS (Técnico: Maciej Skorża)

Shusaku Nishikawa; Hirokazu Ishihara, Danilo Boza, Marius Høibråten, Yoichi Naganuma (Takuya Ogiwara); Kaito Yasui, Samuel Gustafson (Genki Haraguchi); Takuro Kaneko (Takahiro Sekine), Ryoma Watanabe, Matheus Sávio (Taishi Matsumoto); Yasuke Matsuo (Thiago Santana).

