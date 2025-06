Real Madrid e Pachuca se enfrentam em duelo válido pela segunda rodada do grupo H do Mundial de Clubes. A partida acontece neste domingo (22), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA), às 16h (de Brasília), com transmissão da Globo, do SporTV, da CazéTV e do DAZN. ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

Os Merengues estrearam com uma atuação muito abaixo da expectativa criada diante da estreia de Xabi Alonso. Substituto de Carlo Ancelotti, que escolheu o movimento rumo à Seleção Brasileira, o basco ainda não conseguiu implementar seu estilo de jogo, e o time só empatou em 1 a 1 com o Al-Hilal (SAU). O resultado poderia ter sido diferente, mas Valverde perdeu pênalti nos acréscimos da segunda etapa e não evitou o tropeço.

Já os Tuzos tiveram um desempenho negativo. Diante do RB Salzburg, a equipe de Jaime Lozano não jogou mal, mas perdeu ótimas oportunidades e foi punida em derrota por 2 a 1 para os austríacos, amargando a lanterna da chave. Vencer, portanto, é crucial para chegar à última jornada com chances de qualificação.

Na Copa Intercontinental de 2024, Real e Pachuca já haviam se encontrado na decisão. O time espanhol, sob a batuta de Ancelotti, não deu chances aos azarões, que haviam eliminado o Botafogo na decisão. Mbappé, Rodrygo e Vini Jr marcaram no triunfo por 3 a 0 e conquistaram o torneio.

Real Madrid e Pachuca se reencontram no Mundial após final da Copa Intercontinental; veja abaixo onde assistir (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Pachuca, pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Pachuca

2ª rodada - Fase de grupos - Mundial de Clubes

📅 Data e horário: domingo, 22 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (serviço de streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel-BRA (árbitro); Danilo Ricardo Simon Manis-BRA e Rafael da Silva Alves-BRA (auxiliares); Espen Eskas-NOR (quarto árbitro); Hernán Mastrangelo-ARG, Juan Lara-CHI e Marco Di Bello-ITA (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen e Fran Garcia; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni e Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García e Vini Jr

❌ Desfalques: Kylian Mbappé (problemas de saúde); Dani Carvajal, David Alaba, Éder Militão, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy e Endrick (lesionados)

❓ Dúvidas: Antonio Rüdiger (lesionado)

🔵🔵 Pachuca (Técnico: Jaime Lozano)

Carlos Moreno; Luis Rodriguez, Eduardo Bauermann, Federico Pereira e Bryan González; Elías Montiel, Pedro Pedraza e Agustín Palavecino; Alexei Domínguez, Salomón Rondón e Kenedy

❌ Desfalques: -

