O Mundial de Clubes conheceu o seu terceiro eliminado matematicamente da fase de grupos. O Urawa Red Diamonds, do Japão, após perder para a Inter de Milão por 2 a 1 na segunda rodada e por 3 a 1 para o River Plate na estreia, não consegue estar entre os dois melhores do grupo E. Como River Plate e Monterrey ainda jogam neste sábado (21), e o clube asiático dá adeus ao torneio.

O sonho do País do Sol Nascente começou nos pés de Ryoma Watanabe, mas a serpente italiana virou com a estrela do astro Lautaro Martínez e o brilho do reserva Valentín Carboni. Com o resultado, o time lidera a chave com quatro pontos, e enquanto o rival continua sem pontuar.

O Urawa junta-se ao primeiro eliminado do Mundial: o Auckland City, da Nova Zelândia. Recordista de participações no campeonato, o time neozelandês não conseguiu avançar no grupo D após sofrer as duas piores goleadas da história do torneio: 10 a 0 para o Bayern de Munique na estreia e 6 a 0 para o Benfica na segunda rodada.

O Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Classificado para o Mundial após vencer o playoff pouco antes do início do torneio, o time da Califórnia, que está no grupo do Flamengo, foi eliminado por não conseguir superar Chelsea e Espérance.

Confira a campanha dos três clubes elimiandos do Mundial de Clubes 👎

Auckland City — Grupo C

0 pontos

2 jogos

0 gols marcados

16 gols sofridos

LAFC — Grupo D

0 pontos

2 jogos

0 gols marcados

3 gols sofridos

Urawa Red Diamonds — Grupo E

0 pontos

2 jogos

2 gols marcados

5 gols sofridos

