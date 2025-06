River Plate e Monterrey empatam em jogo movimentado no Mundial

Em partida disputada, River Plate-ARG e Monterrey-MEX empataram por 0 a 0 na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O embate aconteceu na noite deste sábado (21), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA).

Mais cedo, na outra partida do Grupo E, a Inter de Milão-ITA venceu o Urawa Reds-JAP por 2 a 1. Dessa forma, os argentinos são os líderes da chave, com quatro pontos. O Monterrey, que tem dois, é o terceiro colocado e ainda possui chances de avançar.

River e Monterrey fazem jogo disputado

O Mundial viu, neste sábado, uma partida com "clima de Libertadores", tendo muita disputa e diversas faltas. Os mexicanos começaram tendo chance em tentativa de Canales, que foi defendida por Armani. No rebote, Arteaga mandou por cima.

Em resposta, Mastantuono sofreu falta e cobrou para defesa de Andrada. Depois, Galoppo recebeu dentro da área e finalizou colocado. A bola, que foi desviada, saiu pelo lado esquerdo da meta do Monterrey.

O River, ainda nos últimos instantes do 1º tempo, teve novas chances. Martínez Quarta ficou com sobra na área e bateu para fora. Na sequência, Mastantuono finalizou de fora e a bola foi para escanteio. A etapa inicial terminou sem gols e, em clima de disputa, com 21 faltas.

Partida entre River Plate e Monterrey, pelo Mundial de Clubes (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Após o intervalo, o River aumentou a pressão e passou a ter mais ataques. Galoppo quase abriu o placar em desvio, mas Arteaga tirou. Em boa jogada pela direita, Mastantuono chutou colocado e exigiu defesa de Andrada.

O Monterrey, que se defendia, buscava explorar os espaços no contra-ataque. Ao longo do 2º tempo, Gallardo e Domènec tentaram manter o ritmo com alterações. Em escanteio, Borja ficou com a sobra e finalizou, mas Andrada salvou.

Castaño parou contra-ataque e foi expulso pelo segundo amarelo. Apesar das tentativas nos minutos finais, o placar permaneceu inalterado. Assim, River e Monterrey chegarão à última rodada com chances de classificação e também de queda. O mesmo vale para a Inter de Milão, enquanto que o Urawa Reds já está eliminado.

➡️ Confira o simulador do Mundial de Clubes do Lance!

✅ FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE 0 X 0 MONTERREY

2ª RODADA - GRUPO E DO MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: sábado, 21/06/2025 - 22h

📍 Local: Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Enzo Pérez, Kevin Castaño, Galoppo, Meza (RIV); Jorge Rodríguez, Medina, Alvarado, Aguirre, Ambríz (MON)

🟥 Cartão vermelho: Kevin Castaño

🗣️ Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)

🚩 Assistentes: Tomaz Klancnik (Eslovênia) e Andraz Kovacic (Eslovênia).

RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz e Marcos Acuña; Enzo Pérez (Kranevitter), Kevin Castaño e Galoppo (Borja); Franco Mastantuono (Martínez), Colidio e Meza (Nacho Fernández).

MONTERREY (Técnico: Domènec Torrent)

Andrada; Aguirre, Medina, Sergio Ramos e Arteaga; Jorge Rodríguez (Guzmán), Corona (Rojas), Lucas Ocampos (Roberto de la Rosa), Sergio Canales (Alvarado) e Deossa; Germán Berterame (Ambríz).