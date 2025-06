Pelo segundo capítulo do novo formato, o domingo (15) de Mundial de Clubes lembrou os grandes dias de Copa do Mundo de seleções, com quatro jogos ao longo do dia. As torcidas de Bayern de Munique, PSG e Botafogo foram agraciadas pelos primeiros três pontos da competição, enquanto Palmeiras e Porto permaneceram igualados. A seguir, o Lance! mostra os melhores momentos dos jogos de cada história em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Botafogo 2x1 Seattle Sounders

O Botafogo estreou com vitória no Mundial de Clubes. O Fogão venceu o Seattle Sounders por 2 a 1, no estádio Lumen Field, em Seattle (EUA). Mesmo atuando na casa do adversário, a equipe de Renato Paiva conquistou o resultado ainda no primeiro tempo. Jair e Igor Jesus marcaram antes do intervalo, enquanto Roldán diminuiu na sgeunda etapa.

continua após a publicidade

Palmeiras 0x0 Porto

Palmeiras e Porto fizeram um jogo disputado, alternando superioridade na partida disputada neste domingo (15), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Mas os times não saíram do 0 a 0. O time de Abel Ferreira, assim, perdeu a chance de liderar o grupo A, que tem todos os times empatados com um ponto: além do Verdão, Porto, Al Ahly e Inter Miami. Nenhuma equipe marcou gol neste grupo na primeira rodada.

Palmeiras e Porto em ação pelo Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

PSG 4x0 Atlético de Madrid

Campeão da Champions League , o PSG não deu chances para o Atlético de Madrid no primeiro confronto pelo Grupo B. No Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA), debaixo de muito calor, o time francês goleou o rival espanhol por 4 a 0 e somou os primeiros três pontos. Os gols foram marcados por Fabián Ruiz e Vitinha, no primeiro tempo, e Mayulu e Lee, de pênalti, na etapa final.

continua após a publicidade

Bayern de Munique 10x0 Auckland City

Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Confirmando o favoritismo, o Bayern de Munique venceu o Auckland City por 10 a 0, pela primeira rodada do Grupo A. O time treinado por Vincent Kompany aproveitou a oportunidade e começou o torneio intercontinental com o pé direito: três pontos, saldo de gols inalcançável e consolidação de sua candidatura ao título. Os comandados de Ivan Vicelich, por outro lado, não sofrem apenas mais uma goleada em Mundiais — mas a maior delas.