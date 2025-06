Juventus e Wydad Casablanca se enfrentam em duelo válido pelo grupo G do Mundial de Clubes. A partida acontece neste domingo (22), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), às 13h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV e da CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

A Juventus chega para a partida como líder do grupo após vitória por 5 a 0 contra o Al Ain na primeira rodada. Com uma ótima atuação, a equipe quer fazer saldo contra o Wydad para jogar por um empate contra o Manchester City na última rodada para se classificar em primeiro. Locatelli ainda é dúvida para figurar entre os titulares, uma vez que se recupera de lesão sofrida durante a Data Fifa.

O Wydad Casablanca, por sua vez, vem de derrota para o Manchester City por 2 a 0 e busca se recuperar na competição. A equipe marroquina teve chances contra os ingleses, mas não conseguiu convencer. Contra a Juventus, o Wydad busca aproveitar melhor as oportunidades para ter uma chance de vencer.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUS x WYDAD CASABLANCA

2ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo G)

📆 Data e horário: Domingo, 22 de junho, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: Said Martinez (árbitro); Walter Lopez e Christian Ramirez (assistentes);

📺 VAR: -

Kolo Muani e Yildiz comemoram gol em Al Ain x Juventus (Foto: Kevin C. Cox/ Getty Images via AFP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Savona, Kalulu e Kelly; Costa, McKennie, Thuram e Cambiaso; Francisco Conceição, Kolo Muani e Yildiz.

Wydad Casablanca (Técnico: Amine Benhachem)

Benabid; Moufid, Ferreira, Boutouil e Meijers; Moufi, Amrabat, Zemraoui e Moubarik; Lorch e Mailula

