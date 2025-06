Mamelodi faz jogo duro, mas comete erros e perde para o Dortmund no Mundial

O Mamelodi Sundowns fez um jogo duro, assustou o Borussia Dortmund, mas não conseguiu sair com os três pontos contra os alemães, que venceram por 4 a 3 em duelo pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. Apesar do placar, o duelo entrou na lista dos jogos que colocaram em cheque e superioridade europeia e teve o time sul-africano como protagonista ao longo dos 90 minutos, que chegou a abrir a contagem e esteve perto de cravar sua vaga nas oitavas de final.

O brasileiro Lucas Ribeiro abriu o placar aos 11 minutos de jogo para o Mamelodi, mas o empate e os gols da virada do Dortmund saíram antes da virada do intervalo, abrindo 3 a 1 de vantagem. Felix Nmecha empatou cinco minutos depois, o artilheiro Guirassy fez o segundo e o jovem Jobe Bellingham, irmão do astro do Real Madrid, anotou o terceiro.

No segundo tempo, Khuliso Mudau marcou um gol contra, aumentando a vantagem do Borussia, e Rayners e Mothiba descontaram para os sul-africanos, que encostaram no placar, mas não foi o suficiente para arrancar pontos do adversário europeu.

Como fica o Fluminense no grupo

O resultado mantém o Mamelodi com três pontos, já venceu o Ulsan HD na estreia, e deixa o Borussia Dortmund com quatro pontos, momentaneamente na liderança. A situação coloca o Fluminense em uma posição que obriga o time brasileiro a vencer o Ulsan no outro confronto da chave para também chegar aos quatro pontos, empatando com o clube alemão.

O tricolor pode assumir a ponta da tabela caso vença os sul-coreanos por dois gols ou mais da vantagem, já que teria saldo de gols melhor que os alemães no critério de desempate. Mas uma goleada, por exemplo, deixa o clube com boa vantagem de gols.

Por outro lado, o contexto do jogo também é de alerta para o Fluminense, que terá na última rodada um adversário que teve boas atuações até aqui no Mundial de Clubes, bateu de frente com o rival europeu e fez algo que o time de Renato Gaúcho não conseguiu: balançar as redes contra o Borussia Dortmund. Independe do resultado contra o Ulsan, a expectativa é de um jogo difícil contra o Mamelodi na rodada decisiva da fase de grupos.