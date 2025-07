O título do Chelsea em cima do PSG no domingo (13) marcou o fim do histórico Mundial de Clubes de 2025. Com o término do torneio intercontinental, o ranking da classificação das equipes foi divulgado pela Fifa e uma posição chamou a atenção dos brasileiros: o Fluminense na quarta posição, mesmo sendo eliminado para o time campeão na semifinal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sob comando de Renato Gaúcho, o Time de Guerreiros fez 11 pontos, mais que todos os eliminados nas quartas de final — incluindo o Borussia Dortmund —, mesmo terminando atrás dos alemães na fase de grupos. Na classificação final, no entanto, o Tricolor não ficou no pódio da competição.

continua após a publicidade

Isso porque o Real Madrid, também eliminado na semifinal, fez 13 pontos e garantiu a simbólica medalha de bronze da Copa do Mundo. A vantagem espanhola aconteceu na terceira rodada da primeira fase: o Fluminense empatou sem gols com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul; e o Real Madrid venceu o RB Salzburg, da Áustria, por 3 a 0.

Diferente da Copa do Mundo de seleções, o regulamento do novo torneio da Fifa não prevê a disputa do terceiro lugar. Em um comunicado no site oficial, a entidade decidiu não incluir a partida para garantir que os clubes e jogadores que pararam nas semifinais façam a transição para os seus próximos compromissos o mais rápido possível. O motivo principal para a escolha seria pelo calendário cheio.

continua após a publicidade

➡️ Classificação final do Mundial: veja posição de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense

✈️ Das Laranjeiras aos Estados Unidos 🟢⚪🔴

Muitos tratavam o Fluminense como azarão entre os brasileiros, mas a história foi bem diferente. O Tricolor já chamou atenção no primeiro confronto, quando teve desempenho dominante, apesar do empate por 0 a 0 com o Borussia Dortmund. Na segunda partida, venceu o Ulsan, da Coreia do Sul, de virada: 4 a 2; além da igualdade na terceira exibição.

Segundo colocado do Grupo F, o Flu duelou com a gigante Inter de Milão nas oitavas de final. Melhor para o clube carioca, que venceu a finalista da última Champions por 2 a 0. Novamente com o adversário tratado como favorito, o time das Laranjeiras fez 2 a 1 no Al-Hilal, da Arábia Saudita, nas quartas de final. O sonho acabou na semifinal, quando perdeu para o Chelsea por 2 a 0, ambos os tentos marcados por João Pedro, cria de Xerém.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.