Após o fim do Mundial de Clubes, vencido pelo Chelsea neste domingo (13), a redação do Lance! elegeu a sua seleção do campeonato. Além disso, premiou Cole Palmer, astro do time campeão, como craque da competição. Ao todo, 23 jornalistas votaram na nossa premiação. Veja abaixo os escolhidos.

Seleção do Lance! - Mundial de Clubes

Goleiro: Fábio (Fluminense) - 52,2% dos votos

Lateral-direito: Achraf Hakimi (PSG) - 87% dos votos

Zagueiro: Levi Colwill (Chelsea) - 39,1% dos votos

Zagueiro: Thiago Silva (Fluminense) - 60,9% dos votos

Lateral-esquerdo: Marc Cucurella (Chelsea) - 82,6% dos votos

Meio-campista: Vitinha (PSG) - 69,6% dos votos

Meio-campista: Enzo Fernández (Chelsea) - 43,5% dos votos

Meio-campista: Cole Palmer (Chelsea) - 91,3% dos votos

Atacante: Jhon Arias (Fluminense) - 69,6% dos votos

Atacante: João Pedro (Chelsea) - 78,3% dos votos

Atacante: Pedro Neto (Chelsea) - 30,4% dos votos

Técnico: Enzo Maresca (Chelsea) - 73,9% dos votos

Craque Lance! do Mundial

1º Cole Palmer (Chelsea) - 43,5% dos votos

2º João Pedro (Chelsea) - 21,7% dos votos

3° Jhon Arias (Fluminense) - 17,4% dos votos

Regras: os jornalistas precisavam formar o time obrigatoriamente na formação 4-3-3, ou seja, com um goleiro, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, dois zagueiros, três meio-campistas e três atacantes. As opções já eram dadas, não permitindo a improvisação de atletas em outros setores.

Cole Palmer, o craque do Mundial

Gelado. Assim é chamado o craque do Chelsea. O início de Mundial de Clubes de Cole Palmer não foi brilhante, mas ele cresceu de produção junto com o time e apareceu no momento mais necessário. O meia foi bem ao longo de todo mata-mata, com destaque nos jogos contra Benfica, Palmeiras e Fluminense. No entanto, mostrou todo o seu potencial na final. A vitória dos Blues diante do PSG, campeão de tudo na temporada, parecia improvável. Em campo, foi bem diferente. 3 a 0 para o Chelsea, placar garantido já no primeiro tempo. Dois gols e uma assistência para Palmer, o craque do campeonato para a redação do Lance!.

Números de Cole Palmer no Mundial 🥶

6 jogos

3 gols (2 na final!)

2 assistências (1 na final!)

Nota média 7.88

Fonte: SofaScore