Melhor jogador, artilheiro… Confira os vencedores dos prêmios no Mundial

Com a vitória do Chelsea sobre o PSG e o fim do Mundial de Clubes, a Fifa distribuiu a premiação individual aos jogadores do torneio. Autor de dois gols na decisão, Cole Palmar foi eleito o melhor jogador da competição.

Campeão com o clube inglês, Robert Sánchez conquistou o prêmio de melhor goleiro do Mundial após uma partida decisiva diante do PSG em que não foi vazado. No mata-mata, o espanhol só levou dois gols e foi uma peça importante na equipe de Enzo Maresca na campanha do título.

Por outro lado, Doué venceu a premiação de melhor jogador jovem do Mundial de Clubes após uma grande temporada com o PSG. Aos 20 anos, o atacante balançou as redes apenas uma vez na vitória sobre o Bayern de Munique, nas quartas de final.

Centroavante do Real Madrid, Gonzalo García levou o prêmio de artilheiro do Mundial com quatro gols marcados. Embora o atleta tenha ficado empatado com Guirassy, Di María e Marcos Leonardo, o espanhol liderou o quesito por conta de uma assistência dada no torneio.

Confira os vencedores de prêmios do Mundial

Melhor jogador - Cole Palmer (Chelsea) Melhor goleiro - Robert Sánchez (Chelsea) Melhor jogador jovem - Doué (PSG) Artilheiro - Gonzalo García (Real Madrid) Maior garçom - Enzo Fernández (Chelsea)

