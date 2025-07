Em meio a comemoração do título do Mundial de Clubes pelos jogadores do Chelsea, foi Luis Enrique que roubou a cena. As cenas lamentáveis começaram após um empurrão do técnico do PSG em João Pedro, adversário que deixou sua marca em campo. Caso a atitude seja classificada como grave, ele poderá ser suspenso por até três partidas, segundo a mídia espanhola.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Durante a festa inglesa, o treinador de 55 anos e o goleiro Gianluigi Donnarumma discutiram com os brasileiros João Pedro e Andrey Santos. No entanto, o espanhol deu um tapa na cara do ex-Fluminense, que caiu no chão em seguida. Após a agressão, os parisienses se afastaram da confusão, enquanto Enzo Maresca fez questão de entrar em campo para conter seus atletas. A arbitragem não interferiu durante a briga entre os clubes.

continua após a publicidade

Uma possível punição ao mister seria somente cumprida para a próxima edição da Copa do Mundo, disputada em 2029. Segundo os jornais espanhóis "Marca" e "Mundo Deportivo", a pena não seria transferida para outros torneios.

Em entrevista coletiva pós-jogo, Luis Enrique esclareceu o seu objetivo na confusão generalizada: separar a briga entre os jogadores. Sobre a agressão a João Pedro, ele não entrou em detalhes.

continua após a publicidade

— No final da partida, houve uma situação que acredito que poderia ter sido evitada por todos. Meu objetivo sempre foi separar os jogadores. No final da partida, houve uma série de empurrões; eu sempre quis evitar que isso acontecesse. Não tenho problema em expressar meus sentimentos. Esta é uma situação que todos podem evitar. Vou evitar que ela se agrave. Repito, não é a melhor coisa a fazer e não tenho mais nada a acrescentar — disse o treinador do PSG.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.