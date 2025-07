Durante o "Lance! Show", live diária do Lance! para o Mundial de Clubes, a nossa equipe elegeu destaques do torneio em diferentes categorias, como craque e melhor clube do país. Participaram da dinâmica o apresentador João Pedro Sombra, a criadora de conteúdo Giovanna Arêas e o jornalista Pedro Werneck. Confira o resultado no vídeo abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🏆 Melhor atuação de um clube brasileiro

Giovanna Arêas: Fluminense 2 x 0 Inter de Milão

João Pedro Sombra: Flamengo 3 x 1 Chelsea

Pedro Werneck: Flamengo 3 x 1 Chelesa

🏆 Maior atuação de um clube brasileiro

Giovanna Arêas: Botafogo 1 x 0 PSG

João Pedro Sombra: Botafogo 1 x 0 PSG

Pedro Werneck: Botafogo 1 x 0 PSG

continua após a publicidade

🏆 Pior atuação de um clube brasileiro

Giovanna Arêas: Botafogo, no 0 x 1 contra o Palmeiras

João Pedro Sombra: Botafogo, no 0 x 1 contra o Palmeiras

Pedro Werneck: Botafogo, no 0 x 1 contra o Palmeiras

🏆 Melhor atuação individual de um jogador de clube brasileiro

Giovanna Arêas: Igor Jesus, no 1 x 0 contra o PSG

João Pedro Sombra: Igor Jesus, no 1 x 0 contra o PSG

Pedro Werneck: Igor Jesus, no 1 x 0 contra o PSG

continua após a publicidade

🏆 Melhor clube brasileiro

Giovanna Arêas: Fluminense

João Pedro Sombra: Fluminense

Pedro Werneck: Fluminense

🏆 Pior clube brasileiro

Giovanna Arêas: Botafogo

João Pedro Sombra: Botafogo

Pedro Werneck: Botafogo

🏆 Jogador surpresa entre os clubes brasileiros

Giovanna Arêas: Ignácio (Fluminense)

João Pedro Sombra: Ignácio (Fluminense)

Pedro Werneck: Ignácio (Fluminense)

🏆 Craque do Mundial

Giovanna Arêas: Jhon Arias (Fluminense)

João Pedro Sombra: Jhon Arias (Fluminense)

Pedro Werneck: Achraf Hakimi (PSG)

🏆 Seleção do Mundial (apenas clubes brasileiros)

Giovanna Arêas, João Pedro Sombra e Pedro Werneck: Fábio (Fluminense); Samuel Xavier (Fluminense), Thiago Silva (Fluminense), Ignácio (Fluminense) e Renê (Fluminense); Jorginho (Flamengo), Martinelli (Fluminense), Richard Ríos (Palmeiras) e Gerson (Flamengo); Arias (Fluminense) e Igor Jesus (Botafogo) - Técnico: Renato Gaúcho (Fluminense).

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, o melhor dos brasileiros no Mundial (Foto: François Nel / AFP)

➡️ Chelsea x PSG: jornalistas do Lance! fazem ‘cara a cara’ antes da final do Mundial

Palpites para a final do Mundial de Clubes

Durante a live do "Lance! Show", a nossa equipe também deu palpites para a final do Mundial. Os gigantes europeus Chelsea e PSG se enfrentam às 16h (de Brasília) deste domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA).

Giovanna Arêas: PSG 3 x 1 Chelsea

João Pedro Sombra: PSG 2 x 1 Chelsea

Pedro Werneck: PSG 3 x 1 Chelsea