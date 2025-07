A impecável temporada do PSG em 2024/25 terminou com um banho de água fria do gelado Cole Palmer. A estratégia de Luis Enrique sucumbiu ao plano tático de Enzo Maresca e os franceses foram superados por 3 a 0 na final do Mundial de Clubes. Como de praxe, um lance inusitado do vice-campeão aconteceu novamente na decisão.

Quando você tem um time capaz de pressionar com intensidade, melhor do que chamar o adversário para cima é empurrá-lo para trás, a fim de roubar a bola o mais perto do gol. Baseado nessa premissa, o PSG realizou a iniciativa em todas as partidas da Copa do Mundo. Inspirado pelo local do torneio, a equipe executou uma ação comparada ao "punt", chute observado em partidas de rugby e futebol americano.

Durante o pontapé inicial, Vitinha era o responsável por chutar a bola diretamente para a linha lateral do ataque. A partir disso, os atuais campeões da Champions marcavam individualmente o oponente no campo ofensivo — com a prioridade de recuperar a posse da bola o mais rápido possível. Veja como a estratégia ocorreu no Mundial:

A forte marcação pressão que caracterizou a fase defensiva do melhor PSG da história não demonstrou efeito em um dos duelos mais importantes do ano. Em rotação lenta sem a bola, o time francês foi atropelado pelo Chelsea no MetLife Stadium na final da Copa.

Luis Enrique ou Ramón Díaz? 🧢

Por mais que seja mais comum na Europa, esse plano de jogo não é exclusividade do futebol internacional. Com Ramón Díaz no comando, o Corinthians exerceu a mesma tática em pleno Derby Paulista, no dia 12 de abril de 2025. Memphis Depay realizou a mesma ação que Vitinha repetiu ao longo do Mundial, e entregou a posse para o concorrente na primeira oportunidade.

O lance gerou revolta por parte de torcedores do Timão nas redes sociais. Nos 90 minutos, cabe ressaltar, que o Palmeiras dominou o rival e venceu por 2 a 0 no reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista.

