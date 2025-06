Vini Jr brilha, Real Madrid vence RB Salzburg e garante vaga nas oitavas do Mundial

Com brilho de Vini Jr, o Real Madrid venceu o RB Salzburg por 3 a 0, nesta quinta-feira (26), pela 3ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. O brasileiro inaugurou o marcador na etapa inicial e contribuiu com uma assistência para o gol de Valverde nos acréscimos da etapa inicial. No segundo tempo, Gonzalo García fechou a conta em favor dos espanhóis.

Como foi a partida entre RB Salzburg e Real Madrid?

No primeiro tempo, o Real Madrid controlou o ritmo da partida, enquanto o RB Salzburg pouco ameaçou. Aos 19 minutos, os espanhóis quase abriram o placar com Vini Jr sendo acionado em profundidade na área, ficando cara a cara com Zawieschitzky e desperdiçando grande chance. Após um período morno, Bellingham recebeu um passe no campo de defesa e fez um grande lançamento para Vini Jr dominar, limpar a marcação de Gadou e finalizar de canhota para abrir o placar aos 39 minutos. Nos acréscimos, o brasileiro foi encontrado na intermediária, infiltrou na área e deixou de calcanhar para Valverde bater no cantinho e ampliar o marcador.

No segundo tempo, o RB Salzburg voltou com outra postura, e Daghim teve uma grande chance ao ser acionado pelo lado esquerdo da área e bater cruzado para boa defesa de Courtois. Aos 17 minutos, Kjaergaard aproveitou um cruzamento rasteiro do lado direito, mas bateu por cima da meta do Real Madrid mesmo livre de marcação. Sem conseguir fazer uma pressão e criar chances claras, a equipe austríaca vacilou na reta final, onde Gadou errou uma saída de jogo, e Gonzalo García saiu cara a cara com Zawieschitzky e finalizou de cavadinha para balançar as redes e dar números finais ao duelo.

O que vem por aí para RB Salzburg e Real Madrid?

Com a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes, o Real Madrid encara a Juventus, na terça-feira (1º), às 16h (de Brasília). Por outro lado, o RB Salzburg volta para casa, uma vez que está eliminado da competição devido à vitória do Al-Hilal sobre o Pachuca.

✅ FICHA TÉCNICA

RB Salzburg 0 x 3 Real Madrid - Mundial de Clubes

3ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 26 de junho de 2025, às 22h (de Brasília).

📍 Local: Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA).

🥅 Gols: Vini Jr, 39'/1ºT (0-1); Valverde, 47'/1ºT (0-2); Gonzalo García, 38'/2ºT (0-3)

🟨 Cartões amarelos: -

RB SALZBURG (Técnico: Xabi Alonso)

Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen e Krätzig; Diabaté (Vertessen), Diambou (Kjaergaard), Nene (Samson Baidoo) e Gloukh; Baidoo (Onisiwo) e Ratkov (Daghim).

REAL MADRID (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger (Jacobo), Fran García; Tchouaméni, Valverde (Ceballos), Bellingham (Brahim Díaz) e Arda Güler (Modric); Gonzalo García e Vini Jr (Rodrygo).

