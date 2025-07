Mundial de Clubes: veja a média de público dos estádios

O Mundial de Clubes da Fifa chegou ao fim no último domingo (13) com a grande vitória do Chelsea na final sobre o Paris Saint-Germain, com ótimo público no MetLife Stadium. 81.118 torcedores marcaram presença, e este foi o maior registro de toda a competição nos Estados Unidos.

Ao fim da competição, a Fifa divulgou a média de público de cada arena do Mundial de Clubes. Dos 12 palcos, o MetLife foi o que mais recebeu espectadores, com 491.231 no total e média de 54.581.

O estádio que recebeu o menor número de torcedores foi o Inter&Co, em Orlando, com 10.142 e média de 5.071. A casa do Orlando City, equipe que disputa a Major League Soccer, recebeu os duelos entre Ulsan e Mamelodi Sundowns, e Benfica e Auckland City.

Veja os públicos dos estádios no Mundial de Clubes da Fifa:

Mercedes-Benz (Atlanta): 258.265

(43.044 pessoas/partida)

Bank Of America (Charlotte): 149.494

(37.374 pessoas/partida)

TQL (Cincinatti): 48.679

(12.170 pessoas/partida)

Lincoln Financial Field (Filadelfia): 346.454

(43.307 pessoas/partida)

Lumen Field (Seattle) - 214.614

(35.769 pessoas/partida)

Rose Bowl (Los Ángeles): 268.626

(44.771 pessoas/partida)

Hard Rock (Miami): 440.792

(55.099 pessoas/partida)

GEODIS Park (Nashville): 44.697

(14.899 pessoas/partida)

MetLife (Nueva York): 491.231

(54.581 pessoas/partida)

Inter&Co (Orlando): 10.142

(5.071 pessoas/partida)

Camping World (Orlando): 172.655

(43.091 pessoas/partida)

Audi Field (Washington D.C.): 45.113

(15.038 pessoas/partida)

