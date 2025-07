Fluminense disputará partida pelo 3° lugar no Mundial de Clubes?

A eliminação do Fluminense para o Chelsea, que venceu por 2 a 0 nesta terça-feira (8), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes, fez com que o Tricolor desse adeus à competição. Diferente da Copa do Mundo de seleções, o regulamento do novo torneio da Fifa não prevê a disputa do terceiro lugar, o que significa que o clube carioca já pode fazer as malas e retornar ao Brasil.

Em um comunicado no site oficial, a entidade decidiu não incluir a disputa de terceiro lugar para garantir que os clubes e jogadores que não pararam nas semifinais possam fazer a transição para os seus próximos compromissos o mais rápido possível. O motivo principal para a escolha seria pelo calendário cheio.

Com isso, o Fluminense retorna ao Brasil na sexta-feira (11), para seguir o calendário da sequência da temporada. Agora, faltam apenas dois jogos para o fim do campeonato: a semifinal entre PSG e Real Madrid, às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (9). O vencedor do duelo enfrentará o Chelsea, primeiro finalista na competição.

Calendário do Fluminense pós-Mundial de Clubes

Nesta quarta-feira (9), o elenco terá o dia livre para descansar, mas retorna aos trabalhos na quinta, quando os jogadores realizarão um treino regenerativo na academia para a recuperação muscular. No dia seguinte, pela manhã, embarcam para o Rio de Janeiro. Após o retorno, se reapresentam na segunda-feira (14), no Centro de Treinamento Carlos Castilho (CTCC).

Os próximos compromissos do Fluminense serão pelo Brasileirão e o clube terá uma sequência de jogos duros, mas em casa. No dia 17, recebe o Cruzeiro no Maracanã, pela 14ª rodada. Depois, enfrenta o Flamengo e o Palmeiras, também no Rio de Janeiro. As partidas contra Ceará e Mirassol, válidos pela 12ª e 13ª rodadas, estão adiados e ainda não possuem data definida.

