Ranking de premiação do Mundial: veja posição dos clubes brasileiros

O Chelsea se sagrou campeão da primeira edição do novo Mundial de Clubes, neste domingo (13), ao bater o Paris Saint-Germain por 3 a 0 no MetLife Stadium. O clube inglês fechou sua campanha do título com US$ 115,2 milhões (R$ 640,5 milhões) em premiação — a maior da história da competição.



🏆 Como funciona a premiação do Mundial?

A Fifa distribuiu US$ 1 bilhão entre os 32 participantes do torneio. O valor total de cada clube é composto por:

Cota de participação, definida com base no continente

(clubes europeus receberam até US$ 38,19 mi; sul-americanos até US$ 15,21 mi) Bônus por desempenho, somados rodada a rodada:

Vitória na fase de grupos: US$ 2 mi

Oitavas de final: US$ 7,5 mi

Quartas de final: US$ 13,125 mi

Semifinal: US$ 21 mi

Vice-campeonato: US$ 30 mi

Título: US$ 40 mi

💰 Quanto ganharam os brasileiros?

Os quatro clubes do Brasil arrecadaram juntos US$ 155 milhões (R$ 861 milhões) em prêmios:

Fluminense – US$ 60,8 milhões (semifinalista)

– US$ 60,8 milhões (semifinalista) Palmeiras – US$ 39,8 milhões (quartas de final)

– US$ 39,8 milhões (quartas de final) Flamengo – US$ 27,7 milhões (fase de grupos)

– US$ 27,7 milhões (fase de grupos) Botafogo – US$ 26,7 milhões (fase de grupos)

📊 Ranking completo de premiação do Mundial

Posição Clube Premiação (US$ mi) 1º Chelsea 115,2 2º PSG 107,5 3º Real Madrid 83,2 4º Fluminense 60,8 5º Bayern de Munique 58,9 6º Borussia Dortmund 52,7 7º Manchester City 52,4 8º Palmeiras 39,8 9º Internazionale 37,2 10º Al-Hilal 34,1 11º Benfica 30,3 12º Flamengo 27,7 13º Botafogo 26,7 14º Juventus 26,9 15º Atlético de Madrid 26,4 16º Porto 22,1 17º Inter Miami 21 18º Monterrey 21 19º River Plate 18,2 20º Boca Juniors 17,2 21º RB Salzburg 16,0 22º Mamelodi Sundowns 12,55 23º Espérance 11,55 24º Al-Ahly 11,55 25º Al-Ain 11,55 26º LAFC 10,55 27º Pachuca 9,55 28º Seattle Sounders 9,55 29º Ulsan HD 9,55 30º Urawa Red Diamonds 9,55 31º Wydad Casablanca 9,55 32º Auckland City 4,6

