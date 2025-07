Craque do Chelsea dispara para Flamengo após Mundial: ‘Respondemos aqui’

O Chelsea vive o melhor momento de sua história após o título do Mundial de Clubes. A imponente final contra o PSG coroa uma campanha histórica da equipe de Enzo Maresca no inédito formato do torneio intercontinental. Na trajetória, contudo, houve um obstáculo não superado: o Flamengo, pela segunda rodada da fase de grupos. Pilar dos Blues, Moisés Caicedo fez questão de relembrar do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Flamengo fez história na primeira fase da Copa do Mundo ao vencer o Chelsea de virada por 3 a 1, no Lincoln Financial Field. O time de Filipe Luís dominou o adversário nos dois tempos da partida e, mesmo depois de sofrer o gol de Pedro Neto na etapa inicial, se impôs ainda mais nos 45 minutos finais e contou com as estrelas de Bruno Henrique, Danilo e do jovem Wallace Yan para garantir os três pontos e selar uma atuação marcante.

continua após a publicidade

Nova rivalidade ⚔️

Os 90 minutos não foram o suficiente e a tensão se dirigiu ao fora de campo. Nas mídias sociais, o Rubro-Negro fez uma série de provocações aos londrinos. Agora campeão, o Chelsea rebateu o rival nas redes, incluindo a participação do elenco inglês. Um dos nomes a falar do Flamengo foi o camisa 25 dos Blues:

— Nos motivaram muito. Sabemos que perdemos, mas respondemos sem falar tanto. Respondemos aqui com a medalha de campeão — disse Caicedo, em entrevista coletiva pós-título do Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Técnico do Chelsea rasga elogios aos times brasileiros do Mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.