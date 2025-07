O Mundial de Clubes 2025 ainda não acabou, mas a participação do Brasil chegou ao fim em trajetórias memoráveis de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Com os finalistas já decididos, é possível projetar o ranking da classificação das equipes no torneio intercontinental. A seguir, o Lance! destrincha as campanhas dos times brasileiros e os números gerais abaixo.

4️⃣ Fluminense: a maior surpresa

Muitos tratavam o Fluminense como azarão entre os brasileiros, mas a história foi bem diferente. O Tricolor já chamou atenção no primeiro confronto, quando teve desempenho dominante, apesar do empate por 0 a 0 com o Borussia Dortmund. Na segunda partida, venceu o Ulsan, da Coreia do Sul, de virada: 4 a 2. No terceiro jogo, empatou sem gols com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Segundo colocado do Grupo F, o Flu duelou com a gigante Inter de Milão nas oitavas de final. Melhor para o clube carioca, que venceu a finalista da última Champions por 2 a 0. Novamente com o adversário tratado como favorito, o time das Laranjeiras fez 2 a 1 no Al-Hilal, da Arábia Saudita, nas quartas de final. O sonho acabou na semifinal, quando perdeu para o Chelsea por 2 a 0, ambos os tentos marcados por João Pedro, cria de Xerém.

Fez 11 pontos, mais que todos os eliminados nas quartas de final — incluindo o Borussia Dortmund —, mesmo terminando atrás dos alemães na fase de grupos. A equipe de Renato Gaúcho só não foi terceiro porque o Real Madrid, também eliminado na semifinal, fez 13 pontos ao longo da competição.

8️⃣ Palmeiras: campanha 'a lá Abel Ferreira'

O Verdão estreou no Mundial jogando muito bem contra o Porto, considerado o principal rival do grupo até então, mas empatou por 0 a 0. Depois, venceu o Al-Ahly, do Egito, por 2 a 0. Na terceira partida, chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Inter Miami, mas conseguiu o empate no fim com brilho de Paulinho. Liderança do Grupo A garantida. Nas oitavas, o atacante foi decisivo mais uma vez para buscar a vitória contra o Botafogo. Nas quartas de final, porém, o Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Chelsea. Na última partida pelo clube paulista antes de se transferir justamente para os Blues, Estêvão marcou o gol palmeirense.

1️⃣1️⃣ Flamengo: posição aquém do desempenho?

O Rubro-Negro começou a campanha no torneio intercontinental com vitória segura contra o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0. Na segunda rodada, impressionou o mundo ao aplicar 3 a 1 no Chelsea, favorito do grupo. Já garantido na primeira colocação do Grupo D, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Los Angeles FC. Apesar de liderar o grupo, deu azar no chaveamento e encarou o gigante Bayern de Munique nas oitavas de final, quando foi derrotado por 4 a 2.

1️⃣4️⃣ Botafogo: do brilho ao eclipse

Sem muito brilho, o Alvinegro iniciou a campanha com vitória por 2 a 1 contra o Seattle Sounders (EUA). No segundo jogo, veio o momento mágico: triunfo sobre o atual campeão da Champions League, Paris Saint-Germain, por 1 a 0. Depois, porém, foi derrotado pelo mesmo placar pelo Atlético de Madri, terminando na segunda colocação do Grupo B. Nas oitavas de final, o Botafogo deu adeus ao Mundial após perder para o Palmeiras por 1 a 0 já na prorrogação.

Entenda o ranking 📃

A definição das posições finais dos times em competições organizadas pela Fifa segue critérios técnicos específicos, mesmo para as equipes que não chegam à final. A entidade estabelece um conjunto de regras para ranquear todas as 32 seleções ou clubes participantes, com base no desempenho em cada fase da competição.

3º e 4º lugares : definidos entre os perdedores das semifinais, com o terceiro lugar decidido em jogo direto.

: definidos entre os perdedores das semifinais, com o terceiro lugar decidido em jogo direto. 5º ao 8º lugares : equipes eliminadas nas quartas de final.

: equipes eliminadas nas quartas de final. 9º ao 16º lugares : times que caíram nas oitavas de final.

: times que caíram nas oitavas de final. 17º ao 32º lugares: aqueles que não passaram da fase de grupos.

Critérios de desempate 🧮

Saldo de gols (diferença entre gols marcados e sofridos); Número de gols marcados; Fair play (número de cartões recebidos).

Confira a classificação final do Mundial do Clubes ⬇️

3º Real Madrid ESP 13 +3 11 4º Fluminense BRA 11 +3 8 5º Borussia Dortmund ALE 10 +2 9 6º Bayern de Munique ALE 9 +10 16 7º Al-Hilal SAU 8 +2 8 8º Palmeiras BRA 8 +2 6 9º Manchester City ING 9 +10 16 10º Benfica POR 7 +4 10 11º Flamengo BRA 7 +2 8 12º Inter de Milão ITA 7 +1 5 13º Juventus ITA 6 +4 11 14º Botafogo BRA 6 0 3 15º Monterrey MEX 5 +3 6 16º Inter Miami EUA 5 -3 4 17º Atlético de Madrid ESP 6 -1 4 18º Mamelodi Sundowns AFS 4 0 4 19º River Plate ARG 4 0 3 20º RB Salzburg AUT 4 -2 2 21º Espérance TUN 3 -4 1 22º Al Ain EAU 3 -10 2 23º Porto POR 2 -1 5 24º Boca Juniors ARG 2 -1 4 25º Al Ahly EGI 2 -2 4 26º Los Angeles FC EUA 1 -3 1 27º Auckland City NZL 1 -16 1 28º Ulsan COR 0 -4 2 29º Seattle Sounders EUA 0 -5 2 30º Pachuca MEX 0 -5 2 31º Wydad Casablanca MAR 0 -6 2 32º Urawa Reds JAP 0 -7 2

🚨 Observação: o critério dos cartões foi utilizado para desempatar somente a 29ª colocação, em virtude do caso Pachuca e o Seattle Sounders. Ambos terminaram sem pontos, com saldo e número de gols iguais. No entanto, os americanos levaram três cartões amarelos e ficaram à frente dos mexicanos, que receberam quatro.

