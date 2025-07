Em meio à celebração do título mundial conquistado pelo Chelsea, o atacante João Pedro se emocionou ao lembrar dos gols marcados contra o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes, durante uma entrevista ao SporTV.

João Pedro foi contratado pelo Chelsea durante o próprio torneio, por cerca de 63 milhões de euros (R$ 415 milhões), e fez sua estreia logo nas quartas de final, contra o Palmeiras, onde teve um impacto imediato. Até o momento o jogador disputou três jogos e marcou em três oportunidades — dois deles contra o Fluminense, na partida que eliminou o Tricolor das Laranjeiras da competição.

- Fiquei 40 dias de férias, chego no meio do campeonato, enfrentando grandes equipes. O que estou vivendo é inexplicável. Não sei nem o que dizer. Estava treinando com um personal trainer. Chego e elimino um time que me deu tudo… Foi difícil. Minha primeira final. Estou vivendo algo que não consigo explicar. Dois gols na semifinal, um na final. Inexplicável - disse, visivelmente emocionado.

As palavras de João Pedro refletem o turbilhão de emoções que ele está vivendo. Criado em Xerém, o atacante foi revelado pelo Fluminense e ganhou destaque ainda jovem, antes de se transferir para o Watford, na Inglaterra.

O reencontro com seu ex-clube em um palco global, marcando gols que resultaram na eliminação do Tricolor, trouxe uma mistura de orgulho, realização e dor.

Apesar da eliminação, o Fluminense ainda terá um pequeno alívio financeiro. Através do Mecanismo de Solidariedade da FIFA, que assegura uma porcentagem a clubes formadores em transações internacionais, o clube carioca receberá cerca de R$ 10 milhões pela transferência milionária de João Pedro ao Chelsea.

Com apenas 23 anos, o atacante agora inicia um novo capítulo em sua carreira, coroado com um título mundial logo em seus primeiros dias com a camisa do clube londrino. E mesmo diante da glória, ele não esquece de sua raiz tricolor: “Foi o clube que me deu tudo”, repetiu, com a voz embargada.