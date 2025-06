‘Pânico de nada’: Botafogo faz história e mostra força do projeto

Para contrariar as projeções, mas destacar a força do elenco no projeto da SAF de John Textor, o Botafogo avançou de fase no Mundial de Clubes da Fifa e agora aguarda por seu adversário nas oitavas de final. O Glorioso fez história nos Estados Unidos, mais uma para contar em meio aos momentos recentes de glória.

A campanha começou com vitória por 2 a 1 sobre o anfitrião Seattle Sounders, em dia marcado por atuação abaixo do esperado. Depois, veio o poderoso Paris Saint-Germain, atual campeão europeu e que havia goleado o Atlético de Madrid na estreia.

"Pânico de nada". Essa foi a frase que viralizou entre os torcedores do Botafogo antes do encontro com os franceses. No Rose Bowl, o sistema defensivo conseguiu parar a capacidade ofensiva do time comandado por Luis Enrique e foi apenas o quinto adversário na temporada a não ser vazado contra o PSG - Liverpool, Bayern, Arsenal e Auxerre são os outros.

Ainda que seja potência financeira no Brasil, a disparidade é clara no confronto com o time francês. O Paris, conforme o último levantamento da Deloitte, faturou 805,9 milhões de euros (cerca de R$ 5,1 bilhões) na temporada 2023/2024. Já o Atlético de Madrid, eliminado da competição, teve 409,5 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões) de faturamento no último ano. "Pânico de nada". O Botafogo foi a campo disposto a chamar atenção e entrar para a história.

Renato Paiva orientando o time do Botafogo (Foto: Stu Forster/AFP)

Botafogo e seus investimentos no mercado

John Textor investiu pesado para reformular o elenco do Botafogo, mas isso, ainda assim, pouco se aproxima em relação ao que os dois europeus têm atualmente - o que reafirma a grandeza da campanha no Mundial de Clubes. Enquanto o plantel alvinegro é avaliado em 163,20 milhões de euros (R$ 1,032 bilhão), o francês é de 1,06 bilhão de euros (cerca de R$ 6,7 bilhões).

O do Atlético de Madrid, por sua vez, está na casa dos 508 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões). Os colchoneros perderam por 4 a 0 para o Paris na estreia, venceram o Seattle, mas não conseguiram tirar os três gols de saldo do Botafogo e voltaram para casa.

Quebra de tabu envolvendo times brasileiros

Nos Estados Unidos, o Botafogo era indicado como o "azarão" do Grupo B devido à presença das duas potências do Velho Continente. Isso pouco incomodou. História escrita ao vencer o PSG e mostrando ao mundo o valore do futebol brasileiro, pentacampeão do mundo.

O Brasil não tinha um representante em competições Fifa vencendo europeus desde o dia 16 de dezembro de 2012, quando o Corinthians bateu o Chelsea e sagrou-se campeão Mundial no Japão. Na primeira edição do novo formato, o Flamengo, um dia depois, venceu a mesma equipe inglesa e levantou ainda mais o nome do Brasil no torneio.

Independente do resultado nas oitavas de final, é um sucesso a passagem do Botafogo pelos Estados Unidos. Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o Glorioso encanta e segue na prateleira de favoritos do país na atual temporada.